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30/06/2022

Crochet鈎針編織潮流回歸，夏日OOTD必備！方塊針織圖案復古可愛，性感泳裝、度假風套裝，舒適時尚兼備！

#手袋 #Trending Items #Mix & Match #Shopping Guide #夏日 #穿搭 #時裝 #時尚 #泳裝 #鈎針編織 #Crochet #Sydney Sweeney
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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

 

　　夏日時尚造型最緊要夠清爽、夠舒適，Crochet鈎針編織正正滿足兩大條件，更時尚又亮麗，因而成了今年夏天必備的OOTD元素。鈎針編織可不只是婆婆的消閒手作，更是今年的IT Trend！Crochet並不止出現在衣物，就連帽子、手袋等飾物，甚至是泳裝都有，今次就為大家介紹一下不同的Crochet穿搭及潮流單品，快快入手吧！

 

 
 
 
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方塊拼布針織圖案，復古又可愛！

 

 
 
 
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　　Crochet單品有很多，但要數到入門級的選擇，必定是滿滿復古俏麗感的方塊拼布圖案款式，其實這是一個十分具特色的圖案，由方塊中間所選取的可愛花花、太陽、笑哈哈等圖案，到不同的顏色配搭，即使配在基礎單品上，也能展現出個人特色。

Source / Zara

Source / Mango

Source / Mango

 

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