30/06/2022
Crochet鈎針編織潮流回歸，夏日OOTD必備！方塊針織圖案復古可愛，性感泳裝、度假風套裝，舒適時尚兼備！
Charmian Li
Charmian Li
願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。
Senior Editor
夏日時尚造型最緊要夠清爽、夠舒適，Crochet鈎針編織正正滿足兩大條件，更時尚又亮麗，因而成了今年夏天必備的OOTD元素。鈎針編織可不只是婆婆的消閒手作，更是今年的IT Trend！Crochet並不止出現在衣物，就連帽子、手袋等飾物，甚至是泳裝都有，今次就為大家介紹一下不同的Crochet穿搭及潮流單品，快快入手吧！
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方塊拼布針織圖案，復古又可愛！
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Crochet單品有很多，但要數到入門級的選擇，必定是滿滿復古俏麗感的方塊拼布圖案款式，其實這是一個十分具特色的圖案，由方塊中間所選取的可愛花花、太陽、笑哈哈等圖案，到不同的顏色配搭，即使配在基礎單品上，也能展現出個人特色。
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