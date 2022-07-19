盤點香港電影金像獎時尚造型！劉雅瑟中性型格奪影后！陳慧琳華麗長裙、周秀娜性感透視裝，誰最具氣質？

每個地方的電影頒獎典禮紅地氈上，從明星的穿著可以看出該地方的時尚和穿搭文化。在法國康城的金棕櫚獎、美國的金球獎、甚至近年內地的頒獎禮上，女明星總會以性感、美豔、閃耀，盡可能穿得最華麗示人。不知是否與香港女性的獨立、堅強個性有關，香港的女星們，特別是後起的一群偏偏不甘於傳統頒獎禮的風格。對比仙氣宮廷式晚裝，香港明星更愛型格、現代的風格，在眾多的色彩中，她們偏愛黑色，就以角逐最佳女主角的5位候選人來說，是清一色的黑色禮服。不論是因為不甘於平凡而選擇突破，還是害怕過於誇張而選擇簡約，她們正正代表著一種特別的「香港風格」。

看今屆香港電影金像獎頒獎禮，單是看獎項和頒獎情況已教人忙碌，大家可有錯過當日一眾女明星的盛裝？現在不如重溫一下！

陳慧琳：優雅而華麗拖地長裙

雖然陳慧琳（Kelly）並沒有角逐重要的電影獎項，但她一身華麗、仙氣的襲地長裙卻是編者心目中的最佳造型獎，是國際頒獎禮等級的造型。參與頒獎典禮經驗豐富的她選擇了來自印尼的高級訂造品牌Monica Ivena。上半身具結構感的上衣十分合身，從腰線散落地上長裙很有氣勢，構造完美的上下身比例！裙擺布料上鑲嵌了閃耀的釘珠，最外層還加上了溫柔的薄紗，讓晚禮服更顯高貴、優雅氣息。

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