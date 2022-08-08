凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？

在上星期於英國舉行的SailGP 國際帆船大獎賽，凱特王妃 Kate Middleton 穿上了經典的海軍藍色條紋上衣搭配清爽的白色短褲，以一身具象徵性的休閒現身活動。相類似款式的橫間條紋衫，相信很多女生衣櫥都有，款式經典簡單，穿起來總會散發出法國人的慵懶感，難得是滲透著上流的氣質！原來除了凱特皇妃，不少名人都喜愛穿！究竟怎樣配襯最好看？

凱特皇妃的氣質水手風格

凱特皇妃因應當日的活動穿上一身象徵水手的條紋上衣，該上衣來自她喜愛的英國品牌Erdem。即使再簡約的衣服，凱特皇妃總能穿出一身上流氣派，她搭配雪白的 Holland Cooper 白色短褲及親民的Superga 小白鞋，以簡單的藍白組合，搭配出清爽的休閒造型！若你也有夏日遊艇出海、逛博物館的行程，不妨學學她的藍白配搭。

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