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22/03/2022

為消費券「做準備」！春夏Chanel耳環新款推介：雙C Logo、珍珠、皮革，從細節散發優雅奢華！

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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li Photo: Chanel

　　經過足足三個月的本港疫情低潮，沒有社交、沒有晚市堂食、沒有office work，讓人只顧留在家中，做甚麼都提不起勁。政府宣布將於四月派發新一輪消費劵，今次更「加碼」至一萬元，想花點錢買些名牌精品的話，也是時候先物色心水產品了。

 

　　以一萬元作預算，當然選擇有很多，今次就先推介各位女士都愛的Chanel，除了一系列讓人如數家珍的手袋，Chanel的耳環以「雙C」標誌為主角，亦會配以不同品牌經典元素作陪襯，是不錯的投資，當作禮物也很好！

 

品牌經典配色：典雅珍珠白

 

　　Chanel的時裝元素，如Tweed毛呢材質、菱格羊皮、山茶花圖案等，對於品牌粉絲或時裝控來說，都絕不陌生。而在色調的選擇上，乾淨純潔又能突顯典雅奢華的珍珠白，在不少人的心目中，也是Chanel的代表色。因此帶有珍珠白色甚至是仿珍珠的耳環，配合雙C標誌，就能一下子提升飾物的質感！

 

Chanel 方形樹脂金屬耳環 $4,700

Chanel 仿珍珠金屬水晶耳環 $4,600

 

　　編者特別推介這款長弧形的仿珍珠耳環，不但具有率性俐落的時尚感，更有修飾臉型的效果，十分好看。

 

Chanel仿珍珠及水晶長耳環 $7,100

 

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