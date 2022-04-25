Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

25/04/2022

2022 Chanel春夏手袋精選！大熱Chanel 22以外，還有超可愛香水包、水桶包！不用$2萬都可入手Boy Chanel？

#Chanel #手袋 #Fashion News #Trending Items #Shopping Guide #迷你包 #小廢包 #Chanel 22 #2022春夏 #Boy Chanel #Classic Flap
  • 收藏文章

  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li Photo: Chanel

　　正當天氣開始轉熱，要為衣櫥轉季之時，不少時裝品牌的春夏系列也正式上架！最受女士喜愛的Chanel早前也推出了2022春夏系列新手袋，每年聽聞Chanel手袋加價的消息，都讓時尚迷心癢癢，今季除了有實用性與時尚感兼備的全新Chanel 22大包，還有一系列精緻迷你包，不用$2萬都可入手Boy Chanel袋款，更是不容錯過！

 

2022春夏全新袋款 — Chanel 22

 

　　Chanel 2022春夏新手袋，當然不得不提在網上掀起搶購熱潮的全新「斷貨王」Chanel 22！Chanel 22是品牌創意總監Virginie Viard的最新手袋設計，以誕生的年份2022命名，正如Gabrielle Chanel女士於 1922 年推出第二款香水時，為其取名為 No° 22 一樣。

 

 

　　Chanel 22於Chanel 2022 春夏時裝騷首次登場，旋即引起時尚迷關注。Chanel 22又被暱稱為流浪包，以抽繩式鬆緊帶與磁扣設計包口配上柔軟而倘大的包身，內部亦設有拉鏈口袋及可拆卸小袋，收納性與實用度大大提升，隨手拿起就可以去度假旅遊，帶有滿滿休閒時尚感，同時體現現代女性的自由精神。在Chanel 22上，除了Chanel經典的菱格紋皮革，還有品牌標誌性的皮革金屬鏈帶、立體CHANEL標誌及雙C「CHANEL Paris」圓形吊飾，作為品牌忠粉當然是不得不愛！

 

CHANEL 22手袋 $41,000

 

Chanel 22大號手袋 $44,400

 

下頁睇新款Classic Flap

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

You May Also Like

#Chanel #手袋 #Fashion News #Trending Items #Shopping Guide #迷你包 #小廢包 #Chanel 22 #2022春夏 #Boy Chanel #Classic Flap
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Watches & Wonders 2022
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk