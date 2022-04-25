2022 Chanel春夏手袋精選！大熱Chanel 22以外，還有超可愛香水包、水桶包！不用$2萬都可入手Boy Chanel？

正當天氣開始轉熱，要為衣櫥轉季之時，不少時裝品牌的春夏系列也正式上架！最受女士喜愛的Chanel早前也推出了2022春夏系列新手袋，每年聽聞Chanel手袋加價的消息，都讓時尚迷心癢癢，今季除了有實用性與時尚感兼備的全新Chanel 22大包，還有一系列精緻迷你包，不用$2萬都可入手Boy Chanel袋款，更是不容錯過！

2022春夏全新袋款 — Chanel 22

Chanel 2022春夏新手袋，當然不得不提在網上掀起搶購熱潮的全新「斷貨王」Chanel 22！Chanel 22是品牌創意總監Virginie Viard的最新手袋設計，以誕生的年份2022命名，正如Gabrielle Chanel女士於 1922 年推出第二款香水時，為其取名為 No° 22 一樣。

Chanel 22於Chanel 2022 春夏時裝騷首次登場，旋即引起時尚迷關注。Chanel 22又被暱稱為流浪包，以抽繩式鬆緊帶與磁扣設計包口配上柔軟而倘大的包身，內部亦設有拉鏈口袋及可拆卸小袋，收納性與實用度大大提升，隨手拿起就可以去度假旅遊，帶有滿滿休閒時尚感，同時體現現代女性的自由精神。在Chanel 22上，除了Chanel經典的菱格紋皮革，還有品牌標誌性的皮革金屬鏈帶、立體CHANEL標誌及雙C「CHANEL Paris」圓形吊飾，作為品牌忠粉當然是不得不愛！

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