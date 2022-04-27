夏日約會必備優雅、率性Summer Dress！ 3款今季大熱休閒連身裙，告別碎花、盡顯Effortless Chic！

有沒有發現每當夏季來臨，看到窗外的大太陽，想一想街頭的悶熱，就失去為自己悉心打扮的心？明明想嘗試Fashionista示範的層次感造型，明明買了很多漂亮新衣，最後卻還是T-shirt、短褲就完了。這時候，一條甜美又有型的Summer Dress就幫到你，即使是在使人煩躁的炎炎夏日中，都能輕鬆展現Effortless Chic的魅力！

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現在就為大家推介三款今季大熱的休閒風連身裙，擁有了它們，你就可以輕鬆快捷又方便的準備不同約會場合的造型！

Side Cut-Out 腰間鏤刻剪裁，健康微性感更顯帥氣

微性感的Cut-Out鏤刻剪裁近年愈來愈流行，相信大家都擁有不少類似款式的衣物，今年在Summer dress上，應該會更常露出腹肌腰線的Side Cut-Out款。很多女士都喜歡偏向簡約的穿搭，在簡單的純色連身裙上，加入了少量腰間鏤刻剪裁，馬上增添了亮眼細節，在穿搭上也十分百搭；而且少量的Cut-Out不會有裸露的感覺，反而帶出健康性感的氣質，更有種獨特的時尚Girl Crush感，在今年夏天絕對是must-have item！

除了腰間兩側的鏤刻剪裁，也不妨選擇在其他位置Cut-Out的連身裙款，如胸下中間這個骨感部位，微微性感更顯瘦。

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