2022春夏涼鞋推薦！街頭與奢華交織出時尚霸氣：Chanel字樣拖鞋散發夏日活力、FENDI Fendigraphy涼鞋勢成大熱！

夏天來到，衣櫥當然要開始換季，夏日造型多以清爽、俐落為主，一雙時尚精品涼鞋就最適合！今季很多時尚又百搭的品牌涼鞋，已於網上引起熱烈討論，若然你也在找一雙超吸睛涼鞋的話，以下一定會出現你的命定款！

Chanel ：經典時裝元素融合街頭時尚

Chanel日前在摩洛哥蒙地卡羅舉行2022/23 Cruise 度假系列，不知各位Chanel迷有否細心欣賞？展上的新鞋款未上架，不如先看看2022春夏系列的大熱涼鞋吧。

這款小羊皮露踭拖鞋，若然本身鍾愛Chanel的話，相信一定失去抵抗力，編者也是一眼心動！簡單的露踭拖鞋款色，鞋身及鞋背用上同款象牙白色小羊皮革，再配上繽紛Pastel色調的「CHANEL」字樣，時尚感滿滿還帶點少女感，絕對適合夏日清涼戶外造型！

這款在魔術貼「雙Ｃ」涼鞋，近年在網上超hit，每季更會推出不同材質和色調的款式，滿足不同客人的需要，而黑色當然就是最受歡迎的熱賣款！以黑色針織鞋身配上黑皮鞋底，並在魔術貼上綴上白金雙C標誌，精緻奢華感大增！

查詢：Chanel

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