Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

13/05/2022

FENDI X Versace跨世代合作— Fendace系列！FF標誌華麗糅合Medusa頭像，以時尚盛典歌頌友誼

#Fendi #Fashion News #Versace #時裝 #春夏 #時尚 #Fendace
  • 收藏文章

  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　談到時尚界的「重磅聯乘」，你會想起Tiffany & Co. 及Patek Philippe的Tiffany Blue 別注5711腕錶？還是Sacai、Fragment及Nike的三方聯乘LDＷaffle球鞋？今年夏季，FENDI高訂系列及女裝系列藝術總監 Kim Jones跟Versace首席創作總監 Donatella Versace，就聯手推出「More Than Crossover」的跨世代Fendace系列，互換品牌角色和元素，完成時裝史上的一次創舉，展開一場歌頌友誼的時尚盛典！

 

 

　　所謂「More Than Crossover」，是因為今次Kim Jones及Donatella Versace並沒有一同創作及設計，反而是將對方品牌的特別元素放入自家設計中，即是今次Fendace計劃，共有Versace By Fendi及Fendi By Versace兩個系列，亦會將兩個系列分別於Fendi 及Versacee 網站及專門店中分別展示和發售，有興趣的話就要兩間店都走一趟了！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Fendi（@fendi）分享的貼文

 

　　先介紹Versace By Fendi系列。 Kim Jones 與 Silvia Venturini Fendi以自身獨有視角詮釋 Versace，並分別為女裝及男裝操刀。Versace給人的主要印象，當然是極盡華麗又富有前衛玩味的設計；在衣服上，就見到很多Very Versace的奪目印花和金黃色調，再結合Fendi的精緻工藝、帶有FF 標誌及Medusa頭像的五金配件，每處細節都使人心動嘩然，引發出讓人無法抗拒的時尚魅力。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Fendi（@fendi）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Fendi（@fendi）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Fendi（@fendi）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Fendi（@fendi）分享的貼文

 

　　至於由Donatella Versace設計的 Fendi By Versace系列，用一句話來形容，就是「比華麗更華麗」。當以為Versace By Fendi的金光閃閃，已在黑暗中形成一幅閃亮的畫作；Fendi By Versace的系列中，將Fendi FF 標誌融入Versace標誌性圖騰，當豔麗金黃配復古棕啡，即使不在天橋舞台上，走在街頭一樣充滿耀眼的華麗活力！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Versace（@versace）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Versace（@versace）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Versace（@versace）分享的貼文

 

　　Fendace另一重點就是手袋，Peekaboo 及 Baguette等Fendi經典大熱手袋，都結合了 Versace 印花元素，以及在袋扣上都加入了Medusa頭像；而 Fendace La Medusa 手袋，更揉合Fendi FF 標誌和 Medusa 美杜莎頭像，袋身亦是揉合FF 標誌和Versace圖騰的圖案，兩者結合亦達成相輔相成的獨特致敬設計。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Versace（@versace）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Versace（@versace）分享的貼文

 

　　Fendace系列已經開始於期間限定地點及 Fendi 及 Versace 的網站及專門店分別發售，由 Fendi 推出 VERSACE BY FENDI 系列，Versace 專門店及網站則發售 FENDI BY VERSACE。

 

查詢：Fendace

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

You May Also Like

#Fendi #Fashion News #Versace #時裝 #春夏 #時尚 #Fendace
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Find Your Summer Vibe

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk