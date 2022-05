FENDI X Versace跨世代合作— Fendace系列！FF標誌華麗糅合Medusa頭像，以時尚盛典歌頌友誼

談到時尚界的「重磅聯乘」,你會想起Tiffany & Co. 及Patek Philippe的Tiffany Blue 別注5711腕錶?還是Sacai、Fragment及Nike的三方聯乘LDWaffle球鞋?今年夏季,FENDI高訂系列及女裝系列藝術總監 Kim Jones跟Versace首席創作總監 Donatella Versace,就聯手推出「More Than Crossover」的跨世代Fendace系列,互換品牌角色和元素,完成時裝史上的一次創舉,展開一場歌頌友誼的時尚盛典!

所謂「More Than Crossover」,是因為今次Kim Jones及Donatella Versace並沒有一同創作及設計,反而是將對方品牌的特別元素放入自家設計中,即是今次Fendace計劃,共有Versace By Fendi及Fendi By Versace兩個系列,亦會將兩個系列分別於Fendi 及Versacee 網站及專門店中分別展示和發售,有興趣的話就要兩間店都走一趟了!

先介紹Versace By Fendi系列。 Kim Jones 與 Silvia Venturini Fendi以自身獨有視角詮釋 Versace,並分別為女裝及男裝操刀。Versace給人的主要印象,當然是極盡華麗又富有前衛玩味的設計;在衣服上,就見到很多Very Versace的奪目印花和金黃色調,再結合Fendi的精緻工藝、帶有FF 標誌及Medusa頭像的五金配件,每處細節都使人心動嘩然,引發出讓人無法抗拒的時尚魅力。

至於由Donatella Versace設計的 Fendi By Versace系列,用一句話來形容,就是「比華麗更華麗」。當以為Versace By Fendi的金光閃閃,已在黑暗中形成一幅閃亮的畫作;Fendi By Versace的系列中,將Fendi FF 標誌融入Versace標誌性圖騰,當豔麗金黃配復古棕啡,即使不在天橋舞台上,走在街頭一樣充滿耀眼的華麗活力!

Fendace另一重點就是手袋,Peekaboo 及 Baguette等Fendi經典大熱手袋,都結合了 Versace 印花元素,以及在袋扣上都加入了Medusa頭像;而 Fendace La Medusa 手袋,更揉合Fendi FF 標誌和 Medusa 美杜莎頭像,袋身亦是揉合FF 標誌和Versace圖騰的圖案,兩者結合亦達成相輔相成的獨特致敬設計。

Fendace系列已經開始於期間限定地點及 Fendi 及 Versace 的網站及專門店分別發售,由 Fendi 推出 VERSACE BY FENDI 系列,Versace 專門店及網站則發售 FENDI BY VERSACE。

