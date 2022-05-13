FENDI X Versace跨世代合作— Fendace系列！FF標誌華麗糅合Medusa頭像，以時尚盛典歌頌友誼

談到時尚界的「重磅聯乘」，你會想起Tiffany & Co. 及Patek Philippe的Tiffany Blue 別注5711腕錶？還是Sacai、Fragment及Nike的三方聯乘LDＷaffle球鞋？今年夏季，FENDI高訂系列及女裝系列藝術總監 Kim Jones跟Versace首席創作總監 Donatella Versace，就聯手推出「More Than Crossover」的跨世代Fendace系列，互換品牌角色和元素，完成時裝史上的一次創舉，展開一場歌頌友誼的時尚盛典！

所謂「More Than Crossover」，是因為今次Kim Jones及Donatella Versace並沒有一同創作及設計，反而是將對方品牌的特別元素放入自家設計中，即是今次Fendace計劃，共有Versace By Fendi及Fendi By Versace兩個系列，亦會將兩個系列分別於Fendi 及Versacee 網站及專門店中分別展示和發售，有興趣的話就要兩間店都走一趟了！

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先介紹Versace By Fendi系列。 Kim Jones 與 Silvia Venturini Fendi以自身獨有視角詮釋 Versace，並分別為女裝及男裝操刀。Versace給人的主要印象，當然是極盡華麗又富有前衛玩味的設計；在衣服上，就見到很多Very Versace的奪目印花和金黃色調，再結合Fendi的精緻工藝、帶有FF 標誌及Medusa頭像的五金配件，每處細節都使人心動嘩然，引發出讓人無法抗拒的時尚魅力。

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至於由Donatella Versace設計的 Fendi By Versace系列，用一句話來形容，就是「比華麗更華麗」。當以為Versace By Fendi的金光閃閃，已在黑暗中形成一幅閃亮的畫作；Fendi By Versace的系列中，將Fendi FF 標誌融入Versace標誌性圖騰，當豔麗金黃配復古棕啡，即使不在天橋舞台上，走在街頭一樣充滿耀眼的華麗活力！

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Fendace另一重點就是手袋，Peekaboo 及 Baguette等Fendi經典大熱手袋，都結合了 Versace 印花元素，以及在袋扣上都加入了Medusa頭像；而 Fendace La Medusa 手袋，更揉合Fendi FF 標誌和 Medusa 美杜莎頭像，袋身亦是揉合FF 標誌和Versace圖騰的圖案，兩者結合亦達成相輔相成的獨特致敬設計。

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Fendace系列已經開始於期間限定地點及 Fendi 及 Versace 的網站及專門店分別發售，由 Fendi 推出 VERSACE BY FENDI 系列，Versace 專門店及網站則發售 FENDI BY VERSACE。

查詢：Fendace