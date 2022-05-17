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17/05/2022

迷你名牌銀包：注目Louis Vuitton、Dior、Bottega Veneta款式，10款小尺寸銀包推薦！高貴實用兼備！

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Text: Charlotte Tsui

　　近年編輯與身邊不少朋友都漸漸從現金支付變為電子支付，加上近期使用消費券，銀包裏面的現金就更所剩無幾，就連信用卡同八達通都轉為Apple Pay及手機App。銀包毋須再像以前般那麼多間隔，一個輕巧、方便的小型銀包，甚至卡包已經夠用，還能隨手放入現時時興的迷你手袋中。

 

　　不少品牌亦發現到消費者對銀包的新需求，推出不少迷你銀包及卡包。編輯在各個奢侈品牌中，為大家搜羅了這10個小巧又實用的款式，有你的心水嗎？

 

#1

LOUIS VUITTON

DAUPHINE小型銀包

 

$ 8,500

購買點

 

容量：

 

1格拉鍊隔層

1格 紙幣位

6格卡位

 

　　DAUPHINE小型銀包沿用了品牌經典手袋DAUPHINE的設計，採用品牌經典、耐用帆布設計，以兩種顔色的Monogram花紋做對比，中央精緻的金色Logo扣讓銀包更有亮點。銀包小巧、耐用，外觀具標誌性，還有充足的內格容量！

 

#2

LOUIS VUITTON

JULIETTE小型銀包

 

$ 6,550

購買點

 

容量：

 

1格拉鍊位

1格 紙幣位

5格卡位（包括正面卡位）

 

　　這款JULIETTE銀包同樣採用了品牌經典的Monogram設計，特別的是正面卡位及內裏使用了亮眼的桃紅色作配襯。銀包扁身，容易收藏，中層的硬幣位有更大容納空間。

 

下一頁：Christian Dior迷你銀包

 

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