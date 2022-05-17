17/05/2022
迷你名牌銀包：注目Louis Vuitton、Dior、Bottega Veneta款式，10款小尺寸銀包推薦！高貴實用兼備！
Charlotte Tsui
Charlotte Tsui
做我所愛，寫我所想，是幸福；若有人共鳴，便是幸運。
Senior Editor
近年編輯與身邊不少朋友都漸漸從現金支付變為電子支付，加上近期使用消費券，銀包裏面的現金就更所剩無幾，就連信用卡同八達通都轉為Apple Pay及手機App。銀包毋須再像以前般那麼多間隔，一個輕巧、方便的小型銀包，甚至卡包已經夠用，還能隨手放入現時時興的迷你手袋中。
不少品牌亦發現到消費者對銀包的新需求，推出不少迷你銀包及卡包。編輯在各個奢侈品牌中，為大家搜羅了這10個小巧又實用的款式，有你的心水嗎？
#1
LOUIS VUITTON
DAUPHINE小型銀包
容量：
1格拉鍊隔層
1格 紙幣位
6格卡位
DAUPHINE小型銀包沿用了品牌經典手袋DAUPHINE的設計，採用品牌經典、耐用帆布設計，以兩種顔色的Monogram花紋做對比，中央精緻的金色Logo扣讓銀包更有亮點。銀包小巧、耐用，外觀具標誌性，還有充足的內格容量！
#2
LOUIS VUITTON
JULIETTE小型銀包
容量：
1格拉鍊位
1格 紙幣位
5格卡位（包括正面卡位）
這款JULIETTE銀包同樣採用了品牌經典的Monogram設計，特別的是正面卡位及內裏使用了亮眼的桃紅色作配襯。銀包扁身，容易收藏，中層的硬幣位有更大容納空間。
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