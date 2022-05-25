Loewe專門店變身小型藝術館！走進最新Casa Loewe香港旗艦店！選購精品手袋、設計師傢具兼欣賞藝術珍藏！

5月藝術月，不僅有一連串本地及國際精彩藝術活動正在進行，連Loewe的最新Casa Loewe旗艦店，也變成兩層的小型博物館！各位時尚迷除了可以在這粉嫩鮮明裝潢的空間內，欣賞品牌男女裝新季產品及家居香氛等精品，更可透過不同的國際藝術珍品，感受Loewe糅合奢華、溫馨和精緻工藝的文化氣息。

Casa Loewe一向是全球Loewe專門店的模範，室內設計主要概念就是模擬收藏家的府第裝潢，重點展出Loewe的藝術收藏品，讓最新時裝系列與藝術呼應，同時反映品牌對美學和工藝匠心的追求。本港的最新旗艦店亦以Casa Loewe室內設計概念為藍本，擁有全球旗艦店共通的設計細節，亦展現出香港店獨有的鮮明個性，忠粉絕對不會失望！

新店主要裝潢所採用的物料有手工陶瓷、黃銅及車削鐵材等，溫柔舒適質感與玻璃及混凝土地台等材質，形成微妙對比。各式陳列架及牆面則用上精美的粉紅及綠色陶瓷磚，粉嫩明亮色彩與架上的各款產品放在一起，形成獨特的color blocking效果，同時營造溫馨氛圍。店中其中最大特色是木樓梯設計，巧妙地連接上下樓層，亦呈現出品牌特有現代時尚風格，身處其中就像進入了休閒假期一樣，留多久都無問題。

精心設計的裝潢當然要配上能突顯生活品味的傢具，Casa Loewe擺放了不少來自外國藝術家及設計師的當代傢具。如由英國藝術家John Allen設計的西班牙手工製地氈、George Nakashima的坐椅、比利時室內設計師Axel Vervoordt設計的茶几、Cassina Furniture的Utrecht扶手椅等，玻璃架上亦擺放多種獨特擺設飾品，以散發出溫馨親切的日常家居氣息，若然家中能擁有這些高質感傢俱，相信人人都變成「宅男」、「宅女」。

至於藝術珍藏方面，多位國際藝術家的作品都在Casa Loewe新店中亮相，包括尼日利亞藝術家Nengi Omuku繪於傳統尼日利亞Sanyan布料的大型畫作《Group Hug》、Alvaro Barrington的《Date Night Bobby Zoom》以及Maria Kristofersson的雕塑《Piece 4》。柔和色調與偏向簡約的藝術品，與Casa Loewe店中設計不謀而合。

還有德國大師級工匠Ernst Gamperl的兩件作品：《60／2019／160》及《74／2015／／150MP19》—— Ernst Gamperl以革新木車旋工藝見稱，他研發的嶄新創作形式亦拓展了木工技術的界限。而Zizipho Poswa的粗陶及青銅雕塑「Miniature」系列，配合畢加索的《Tetes》陶壺、陶藝家Jennifer Lee的陶瓷容器及Altoon Sultan的畫作《Red Bars》，形成了獨一無二的藝術空間，各位在選購心水精品之餘，也不妨好像真的走入藝術館一樣，順道打卡留念。

查詢：Loewe