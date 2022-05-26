4款Hermès入門級手袋推介！2萬元入手經典Kelly Bag替代款？哪款一袋三用CP值極高？

能擁有一個法國殿堂級時尚品牌Hermès的手袋，是不少女人的人生to-do list，可惜最具投資價值、最經典的款式，必定動輒索價過十萬，超限量生產加上專門店不明文規定的「配貨」，有時有錢都未必買到；對於小資女一族來說，更似是遙不可及的夢想。不過在百貨應百客的市場上，神級的Hermès也有親民一面……今次為大家推薦幾款實用、好看又充滿愛馬仕特質的入門級手袋，不用3萬元就能入手，快來揀心水袋款！

Herbag Zip 31 bag：經典Kelly Bag親民替代款

提到愛馬仕的經典手袋，當然要數到由摩洛哥王妃Grace Kelly於60年代帶紅的Kelly Bag，而這經典包的親民替代款就有Herbag。Kelly Bag和Herbag雖然外型相似，但價錢卻相去甚遠。Kelly Bag的價格由7萬至8萬元港幣起跳，限量版更有可能升至20萬、30萬，而Herbag則約2萬至3萬元港幣也能入手。

Kelly Bag和Herbag兩者最大差別就在於材質，有別於Kelly Bag所採用的牛皮或其他動物皮革，Herbag的頂部採用Hunter牛皮製作，而袋身則用Toile H標準的愛馬仕織法帆布材料，大大減低成本，手袋亦更輕便耐用，即使作上班袋也不用擔心太重，亦更適合假日的休閒造型。

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