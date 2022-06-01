皇室御用品牌Burberry賀英女王登基70白金禧年！Burberry粉絲必搶Jubilee紀念絲巾！倫敦中心設花卉藝術牆、環保浮動花園打卡

今年是英國女王伊莉莎白二世登基的70週年，她更成為英國歷史上首位慶祝「白金禧年（Platinum Jubilee）」的君主，所以於6月2日至5日的周末，英國迎來四天連續假期慶祝，倫敦市中心也將舉辦盛大派對！而身為英國皇室御用品牌的Burberry，亦以一系列活動恭賀英女王的白金禧年，包括倫敦塔的花卉藝術牆、紀念絲綢方巾Jubilee等，最搶眼的，當然是泰晤士河上的環保水上浮動花園！

Burberry Floating Meadow漂浮草甸水上花園

第一眼看到停泊於泰晤士河面的Burberry Floating Meadow漂浮草甸水上花園，就被「BURBERRY」吸引住，原來這是一座零廢棄裝置藝術，採用了1.4噸從英國各條河流中蒐羅而來的可回收塑膠，相當於58000個塑膠瓶或330萬根塑膠飲料用吸管組成，而草甸上則栽植了超過 5000 種英國河流生態系統的指標性植物，十分壯觀。

而草甸裝置藝術關閉後，所有植物都會被移植至當地社區繼續生存；漂浮草甸圖案也由種子紙 （Seed Paper）和植物性墨水 （vegetable inks）製成，讓市民及遊客能在家裏種植，充分體現Burberry保護自然環境的承諾，以及永續時尚的精神。

Burberry Art Wall花卉藝術牆

除了漂浮草甸，倫敦市中心還有另一打卡點——倫敦塔周圍的花卉藝術牆 ！Burberry與歷史皇家宮殿組織 （Historic Royal Palaces）合作，於倫敦塔Superbloom入口設計一堵花卉藝術牆。Burberry並與數位藝術家Jon Emmony合作，從英國林地動物和伊莉莎白時代的繡幃設計中汲取靈感，運用3D和CGI科技，帶領各位走入這個融合科技與大自然、宛如烏托邦的場景。

Burberry白金禧年Jubilee紀念絲巾

除了倫敦市中心的裝置藝術以外，Burberry也為英女王登基白金禧年設計一款Jubilee紀念絲綢方巾。絲巾以手工繪製的英國古老林地和原生動植物作為圖樣，包括紫杉樹、風信子、蝴蝶和松鼠，絲巾的四角亦印上代表英國四個地區的鳥類：英格蘭的知更鳥、蘇格蘭的卡佩卡利鳥、北愛爾蘭的松雀鷹和威爾斯的金鷹，充滿經典英倫優雅氣息！

在Platinum Jubilee慶典期間，倫敦Burberry專門店的旗幟和櫥窗將以英女王白金禧年方巾的圖樣裝飾，同時於世界各地的Burberry精品專門店與官網同步發售，即使未能身處英國，各位一樣可以購入這擁有記念價值的紀念絲巾。

查詢：Burberry

Burberry藉著今次慶典的機會，亦向蘇格蘭林地信託基金會 （Woodland Trust）捐款，以支持英國林地的保育與恢復，可見英女王的Platinum Jubilee慶典，並不只有狂歡熱鬧派對（以及歡樂的四天連假），背後更帶出環保及社會責任的教育意義。