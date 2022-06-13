為經典Lady Dior、馬鞍包注入全新天藍配色，襯托清爽夏日！盤點Dior天藍色手袋皮具新品！

女人想購物不用分成四季或廿四節氣，反正總有理由「將金錢變成自己喜歡的形狀」，今年夏季，Dior創作了全新天藍配色，並注入於各款經典手袋及皮具上，以柔和而明亮的色彩襯托夏日旖旎風光，成了夏季OOTD的最吸睛的點綴，教人如何不愛它們？

10款經典手袋換新裝！

Dior最經典的手袋系列，一定要數到Lady Dior，由戴安娜王妃開始帶紅的Lady Dior，到現在還是大熱款式，各個尺寸版本方便配合不同風格的造型及場合用途，換上天藍色新色後，則更顯溫柔氣質。

向來喜歡迷你包的編者，則更推薦迷你版的LADY DIOR，備有可拆卸和可調校的肩帶，方便作手提、肩揹或斜揹的三式攜帶，天藍色羊皮綴以「D.I.O.R.」吊飾，更添亮麗特色，十分可愛！

Lady Dior系列還有一款迷你版新品，在天藍色的皮革上，以雙色線和水鑽刺繡呈現蜂巢紋圖案，顯示Dior 的精湛工藝之餘，也為手袋添上高貴典雅的奢華感；淡金色色調金屬「D.I.O.R.」吊飾則更顯獨特，喜歡收藏特別版精品的話，不能錯過！

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