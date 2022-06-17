時尚界的Bansky？Maison Margiela全新黑白雙面New Lock 手袋，低調中的王者

最近，無意中看見Maison Margiela 推出的全新 New Lock 手袋。坦白說，如果將它和其它品牌的一眾手袋擺放在一起，單從外形上看，難以突出，但Maison Margiela總有種悄悄打動你的魔力。手袋外形是常見的長方形樣式，但卻添加反轉重構的概念，設計出雙面雙色的手袋，以黑白為例，便是幹練及驚喜的呈現，加上甚具玩味的旋轉密碼鎖，當手袋扣實了，便會顯示IN USE的字眼，經典又趣味。這款雙面手袋出自創意總監 John Gallian之手，只能說設計貫徹品牌一向以來的低調作風，同時也將解構主義的DNA滲入其中。

說起品牌，總會想起創辦人Maison Margiela。Maison Margiela畢業於Royal Academy of Fine Arts Antwerp，受學校的解構主義影響，他的設計和作品也離不開這個代名詞。年輕時，Maison Margiela曾，跟隨設計師Jean Paul Gaultier工作，後來才和好拍檔Jenny Meirens成立了自家品牌Maison Martin Margiela（MMM）。要數品牌的經典，不得不提1989年MMM的第一場秀。大膽、創新的元素，且充滿實驗性的呈現於當時而言，十分轟動。除此以外，那場秀上所出現的設計元素，有部分還沿用至今，成為經典，比如最具有品牌辨識度的Tabi Shose。

除了創新與具備實驗性質，回歸服飾本身也是Maison Margiela對於設計與作品的初衷。經典的全白洗水標籤也因此誕生，以此拒絕因品牌標籤而購買衣服的回應。1994年後，他逐漸消失在主流媒體與大眾視線中，這並不是他為噱頭的刻意為之，只是他不願比起不停重複向媒體解釋自己的設計，他更願意讓觀者自己感受作品想傳達的信息。接下來的二十年，他基本只以作品說話，基本不做任何訪問，比起頻頻步上伸展台的設計師，可以用低調、隱身來形容他的作風。忽然想起一句話：人怕出名，豬怕壯。

如果說低調是設計師Maison Margiela的作風，那麼品牌Maison Margiela則有這麼一點微妙的變異。因為當你深入了解品牌的初衷、設計和細節的處理後，你只會驚訝何以如此獨到。

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