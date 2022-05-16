16/05/2022
12星座下半年戀愛運程預測（上）！白羊要學習原諒？雙子享受單身？哪個星座最有機會同居、結婚？
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Fifty Shades of Love節目每集都會以Chat Chit或訪談形式，邀請不同的嘉賓，和大家討論不同的大熱兩性關係話題。
2022年一眨眼就來到5月下旬，你的上半年戀愛生活過得如何？可能你跟伴侶嘗試進入半同居生活，相處時間變多，對大家有更深了解；也可能因受限制的社交，單身的你無法結識新對象……不論如何，我們還是要好好的期待下半年的來臨！今次請來身心靈塔羅師美子，利用塔羅牌及天使牌，為我們占卜和分析12星座下半年愛情運勢，以及分析下半年重點戀愛課題！今集先講白羊座至處女座6個星座！
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