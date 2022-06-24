由同居變同住？別讓情人變成同屋！同居情侶不可不知的3個保溫方法

同居情侶最怕關係不進則退，你有你的生活，我有的忙碌，每日回到家中，對話也不夠十句，這樣關係很快就到冰點。不想和情人變成「同屋住的某君」，不妨試試以下方法，老夫老妻也適用喔。

即使同住，也可以去Staycation

Staycation不是小情侶或者親子專屬，同居情侶或老夫老妻也可以去Staycation。不要覺得在家也是一起生活，去酒店只不過是換了場地罷了。去酒店或度假屋小住一晚，可以改變一成不變的生活環境和作息時間，放下日常生活上的牽掛，創造只屬於二人的時光。在輕鬆的氛圍下，平日不易說出口的說話或想撒嬌的小舉動，也比較容易實行。

發掘共同喜好

如果他喜歡做運動，你喜歡看劇，每日各自各生活，這樣就很易變成同屋住了。難道真的不能再發掘多一樣你們兩個都喜歡的東西嗎？

這些興趣不一定要很專業，只要是大家的喜好就可以。例如大家都很喜歡喝啤酒，那可以間中網購一些香港較少見的啤酒一起「啤啤佢」，目的是創造共同的回憶。又例如參加手作班、陶瓷班等，雖然你們未必喜歡手作，但過程中你們一起學習新事物，然後有製成品拿回家，之後看到作品也會記起那次偷快或者「蝦碌」的回憶，豐富平淡的生活。

遇到困難要共同面對

無論工作上，還是大家都生活，都不時出現不如意的事情。大至工作出現錯漏，小至家中水喉滴水，其實都可以和另一半一起解決。

雖然這些問題可以自己解決，但和對方商量，讓對方覺得受尊重、被需要，可以加深感情。無論是否成功解決，也是你們之間一次難忘的共同回憶。日後回想起來，或者會變成一件有趣、值得回味的事件。

以上三點看似簡單，其實做起上來也沒有想像中容易，目的都是創造彼此的共同回憶。趁在關係結冰之前好好保溫吧。