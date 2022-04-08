享受經典而不俗氣的玫瑰香，推薦三款不易撞香的奢華精品玫瑰香水！

身為「資深香民」，人工合成香味和醇厚細緻的芳香，不用十分之一秒便可分辨得出，因此挑選香氣愈來愈講究。芬香撲鼻的玫瑰花香讓人難忘，可是要從新鮮玫瑰中萃取精油是非常困難，大量的玫瑰才能萃取出數毫升的精油，令蘊含玫瑰成份的香氛格外矜貴，再加上大師級調香，自然能成為經典作品。

因為即將播出的韓劇《Shooting Star》，今個星期分享家中三款玫瑰香水，並不是與劇情有關，只因男主角金永大在雜誌訪問中表示喜歡的香水是Frederic Malle Portrait of a Lady，巧合的是，這款除了是我的最愛之一，也是另一位男性朋友喜歡的香氣，真的意想不到。

記得當年第一次使用Portrait of a Lady，一天已得到兩位朋友詢問。這款東方辛香型玫瑰香調，100ml便蘊含400朵土耳其玫瑰萃取的精油，絕對是高劑量配方，配合覆盆子、丁香、廣藿香、檀香和乳香，描繪女性特有的高雅氣質，不論任何時代都能得到共鳴的香味。

可能是濃郁檀香和廣藿香帶來的木香，與鮮甜的玫瑰產生溫柔暖調，整體卻又帶著一個沉穩與寧靜的氛圍，儘管以Portrait of a Lady為名，但我覺得十分中性，聯想到穿Dolce & Gabbana 西裝的男士。如果你喜歡檀香、廣藿香、玫瑰這個組合，絕對不能錯過。

查詢：Frederic Malle

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