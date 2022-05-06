面膜控注意！新登場澳洲gelee純素面膜，小瓶包裝小批生產，新鮮！款式多兼質地好

喜歡敷面膜嗎？即使我最愛的都是某幾款，但每次有新面膜我也急不及待躍躍欲試，期待發掘新寶物！每天用的護膚品不適宜頻密轉換，但面膜就不同了，追新試新也沒問題，可說是護膚程序最有趣味的環節。記得去年吾友Vivian 跟我說： 「我和澳洲的business partner籌備推出skincare產品，到時要多多支持啊！」

Vivian和我一樣是資深傳媒工作者，離開傳媒崗位後除了擔任教學工作外，更有為著名生活精品店做買手，引入世界各地的美容產品。一聽到她推出自家品牌，非常期待！

早兩天收到她寄來的產品，才知道品牌gelee已經soft launch，除了網店也在銅鑼灣有實體店。gelee 是一系列澳洲研製，素悅營潤的面膜配方， 主張大家勤敷常用，甚至每天使用也可以，以純素為本的面膜配方，帶來深層潔淨、排毒去角質、賦活津肌，抗氧再生等功效。

「瓶子面膜」嚴選各款植物成分，了解其功效及表現， 調配成可口悅膚的瓶子面膜。憑著在美容傳媒的經驗，從面膜的質地、色澤外觀，黏稠度、 以至所有成分結合後產生的恬淡香氣、最佳敷貼時間，每周使用次數， 功效和表現等等都從用家角度出發研製。為了要面膜保存在新鮮狀態，所以每次只能小批生產。

產品亦貼心地分為15ml、30ml及45ml三款容量，顧客可以選幾款15ml自組 masque tasting menu，覺得效果理想再回購大瓶使用。

雖說是走簡約路線，但masque spoon卻別有心思，gelee與一家專攻珍珠貝母飾品的工作坊合作，設計靈感來自魚子醬專用小匙，由於是全人手打磨拋光，每隻都不一樣，光采紋理各異，半個滿匙的面膜已足夠塗抹整張臉，換言之，最小的15ml瓶裝大約可用5-6次。

立即急不及待試用，Good as Gold Golden Turmeric Exfoliating Masque 薑黃杏仁粉去角質面膜 ，這面膜將幼細黏土泥膜，加入薑黃和杏仁粉末，有抗炎和溫和去角質效果，我依照建議在沐浴前塗上臉，質地細滑的面膜延展性高，果然只需半匙分量便塗滿全面，不足五分鐘便乾透，在花灑浴下沖洗配合溫和打圈，用後感覺膚質柔滑。

沐浴後再用Pretty in Pro Probiotic Brightening Masque 益生菌亮肌素悅面膜，這款珍珠白色的面膜，質地有點像糖漿，配方精選四種益生菌，針對肌齡抗衰老、保濕和滋養，平衡皮膚表面的微生物群，達到亮化膚色的即時效果。敷上10—15分鐘後會變透明並有少許繃緊，用清水沖洗或濕潤棉片便可抹淨，用後膚色的均勻度有改善。

第二天試用Pink Dragon Dragon's Blood Rejuvenating Masque 龍血賦活抗敏柔肌面膜 。這款面膜主要提供抗氧、舒緩和保濕作用，結合荷荷巴油、乳香油、 德國藍洋甘菊萃取精華及白藜蘆醇，強化皮膚屏障功能， 提升保濕水平，紓緩發炎不適，用後皮膚即時有光澤，紋理亦見細緻。

gelee調節面膜質感方面的確調配得不錯，薄薄一層便有足夠敷貼效果，清潔面膜乾透也沒有太繃緊的感覺，而我最喜歡就是容易清洗，用濕棉花抹幾次便可。除了以上三款面膜之外，gelee還有淨化毛孔的Charcoal n' Cream Detox Pore-Purifying Masque 淨化毛孔粒粒碳排毒面膜 ，深層清濕和保濕的Monday Gelato Green Tea Deep Cleansing Cream Masque 抹茶深層潔淨雪糕面膜以及能即時保濕或當作睡眠面膜的Rainforest Rhyme Lavender Hydrating Gel Masque 薰衣草雨林保濕果凍面膜。建議可選一款清潔面膜，龍血和薰衣草二選一，以及益生菌面膜共三瓶。

作為品牌創辦人的朋友，難免會私心請大家多多支持啦！

查詢：gelee