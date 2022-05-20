Kaytiquette X INUF The Water Story：與謝安琪對談，從30代至今的生活悟出護膚哲學！

Kaytiquette是謝安琪（Kay）去年年底推出的品牌，「除了音樂之外，希望透過Kaytiquette 分享我的生活理念，我亦希望通過與不同單位的合作，如推出自家品牌的服裝、護膚品和小物件，從而去學習、實踐和推廣可持續發展的lifestyle。」

與環境和諧共存的Sustainable Lifestyle

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有感很多都市人都有過度消費、不理智消費甚至不理性消費，Kaytiquette 告訴大家即使簡約、簡單的生活模式，用珍惜的態度去選擇每件身外物，便可以從生活中感受精緻和值得欣賞的細節。

即使我們活在繽紛豐富的世界，生活中仍有很多可持續的選擇，「Buy Less Choose Well」、環保、天然、有機、對地球友善、對動物友善等，都是Kaytiquette的主要理念 ，「例如 ep1與 LUDDITE主理人Rex Ko合作，以不經漂染的日本天然純棉和麻布製作服裝，ep3 是聯同日本百年眼鏡品牌Kame ManNen合作推出手工眼鏡框，我們選擇眼鏡框除了講求與面貌是否配襯，更講求舒適度，希望挑選這款眼鏡框的顧客，能與它建立長久的感情。」

最近推出的ep4 是與INUF聯乘的The Water Story護膚系列，由構思到製作差不多兩年，這個看似簡單的三款護膚品，由配方到包裝都非常講究，全部在美國南加洲GMP認可實驗室生產，首發1000套（附送手挽袋）。「同事和朋友都這套產品的效果都表示滿意，但更開心是收到真實用家的正面評價，如果反應理想的話，我希望The Water Story能夠成為Kaytiquette的恆常產品。」

從30代至40代悟出未來的生活方向

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人生到現在階段，Kay回想自己由30代-40代這十年，到現在有女兒之後，身心都經過不同變化，而她相信很多人都將會經歷或是身同感受。「30多歲是事業拼搏期，將自己的身心都消耗得很盡，飲食不定時不均衡、睡眠質素差、工作壓力大，又或是岡位上的改變，結婚、生兒育女又同時兼顧工作，很多時都會令情緒或身體出現不好的變化，例如胃痛、皮膚敏感，甚至人生的第一場大病，以上我全部都經歷過呢！」

直至女兒出世，踏入40代的她心態有些微妙的改變，找到新的生活方向，「 生活節奏慢一點， 簡單一點， 清淡一點，其實都可以精緻悅目。」 雖然過了十多年對肌膚沒有好處的生活作息，尤幸到了這個年紀，肌膚狀態尚算不俗，「近年我覺得護膚程序像工作一樣需要balance，即使我好幸運常有機會試用奢華先進的護膚品，有時候當肌膚狀態不穩定，又或是想簡單一點的時候，我需要的是最天然、最可靠的skincare routine。」

屬於肌膚的The Water Story

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這看似平凡卻最重要的護膚夥伴，正是The Water Story的三款產品。「 能與INUF Olive 合作真的很開心，INUF的產品已有一大群忠實用家（包括我自己），Olive 對護膚品的堅持- 只選用天然無害的有效成份，對環境對動物無害，這點我非常欣賞，因為我只是行外人，能將我的概念實踐就一定要靠專家了。」

The Water Story顧名思義就是以「水」為概念的護膚系列，「我平日會飲很多水，身體需要很多水分，肌膚也一樣，即使有無盡美食（功能護膚品），但有時候狀態不穩定，就只是想喝一杯溫水。這杯水就像你最可靠的朋友，當你需要照顧的時候，它可以令你感到舒適安心。」

這杯「水」可以為肌膚鎖水補水，亦有天然抗氧化和亮白肌膚功效，全賴Olive 挑選了純素、天然、有機、低敏、親膚的草本成分，包括與Kaytiquette 服裝系列呼應的棉籽萃取、仙人掌萃取、積雪草萃取、洋甘菊萃取及檸檬精油等等，紓緩鎮靜的淡淡香氣來自棉籽和檸檬精油，清爽配方適合任何膚質包括孕婦，單獨使用或是與其他護膚品一併使用亦可。

The Water Story 的盛器和包裝都乎合環保概念，例如包裝盒用葡萄及粟米廚餘再造紙製作，而INUF亦有recycle program，用完的盛器交回門市便可參加，務求為環境帶來最少傷害。

通過雙手的能量去呵護肌膚

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The Water Story 是最簡單的潔膚、爽膚和補濕三個程序，Kay 建議大家嘗試在使用產品時都讓自己靜下來，「我相信手有能量，能帶來安撫作用，我沒有特別的按摩手法，但習慣使用護膚品時都會輕按肌膚，同時也感謝自己一天的努力，聽落好似很沒根據，但我發覺護膚時加入這個念頭，的確令身心都感到愉快。」

此外，很多時肌膚都會出現偶發性痕癢或乾燥脫皮，以往Kay都習慣用雪凍了的花水以化妝棉濕敷不適部位，兩三分鐘後再輕抹，天然的冷凍鎮靜效果對付輕微不適確有幫助。「使用Water Tone和Water Drops時，再配合雙手輕輕按壓，好好呵護肌膚，效果一定會更好！」

查詢：Kaytiquette



