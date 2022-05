追求零毛孔高清妝還是透亮偽裸妝？ 兩款夏日粉底推介！

工作關係以往幾乎試盡所有品牌的粉底產品,有些客觀來說真的不夠好,有些不是不好,只是不適合我的膚質或當時妝效需求而已,例如有一段時期流行韓式水光妝感,當然要某些產品才能做到,但粉啞質地的粉底也並非不好。常在我的 「Foundation Playlist」的,有 Sofina、Make Up For Ever HD、Paul & Joe、Armani Maestro 及 Hourglass等等。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。