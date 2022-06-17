美容覺新定義！12點前就寢，3小時不中斷、深沉熟睡，愈睡愈白還抗衰老！

近大半年看FB，都是朋友在另一個時區的動態， 然後發現很多在港朋友都是夜貓子，半夜兩三點仍然活躍，大家都放棄「美容覺」了？（包括我自己）

常聽說： 「晚上10點到凌晨2點是養顏美容的黃金時間」，晚上10時入睡對都市人來說實在有點困難，最新研究指出，即使12點睡覺，只要掌握好「前3個小時不可中斷並深沉熟睡」的原則，亦可以達至美容效果。

睡眠美容其中一個主角是「褪黑激素」， 別名為「睡眠荷爾蒙」。它可幫助熟睡，並有強勁的抗氧化力，幫助防止老化。換言之，它是養顏美容絕對不能缺少的荷爾蒙。褪黑激素在黑暗中才會開始分泌。研究指出，午夜12點到凌晨3點是它分泌的高峰期，所以說「12點前就寢」是非常重要的關鍵。

如果說生長激素是睡眠前3個小時的熟睡期分泌最旺盛的「美容液」，而褪黑激素則是從午夜12點到凌晨3點大量釋出的抗老荷爾蒙。此外，褪黑激素能促進深層睡眠，又能同時促進生長激素分泌 ，產生協同效應。總括而言，若要令生長激素和褪黑激素發揮相輔相乘的效果，就必須儘量「晚上12點左右就寢，熟睡3個小時且中途不能醒來」。 這樣就能同時獲得兩大荷爾蒙的好處，每日享受美容覺的效果。

假設我這種夜貓子，要趕及在12時睡覺，我認為決心大於一切，首先要將晚飯沐浴以及煲劇時間改早一點，那就意味著工作時間也要縮短一些，撇開這些生活節奏問題，更重要／有難度的是要在12時之前培養睡意。

如果你都是夜貓子，又想提早一點睡覺，不妨嘗試以下助眠好習慣，不過最重要還是決心吧！

- 最佳洗澡時間為就寢前1～2小時，助眠的水溫為37～40°C，使用助眠沐浴產品。

- 睡前切忌接觸強光，如使用手提電話需調低亮度。

- 睡前15~30分鐘進行腹式呼吸法、肌肉放鬆等，讓呼吸心跳放慢下來。

- 避免在床上看電視、看書、滑手機等活動，記著床只留給睡覺用。

- 把煩惱在睡前寫下來，幫助大腦暫停反覆思考與擔心。

- 睡前對自己說祝福的話，感謝自己享受美好的一天。

- 就寢後長時間未能入睡，不要強迫自己，反而應起牀做一些令肌肉和腦部放鬆的事，如閱讀或聽音樂。

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