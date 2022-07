酷熱天氣+口罩是皮膚災難！合適底妝可避免口罩肌、玫瑰痤瘡來襲？2款透薄底妝好物推薦

最後推介我最常用的碎粉- Make Up For Ever Setting Powder (2.1 Light Banana)粉質幼細,又薄又貼,妝效持久又沒有粉感,小小一盒非常耐用。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。