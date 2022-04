交友App高手說：第一次約會，最好相約到Café！進可攻，退可守！

第一次約會該相約到哪裏?餐廳、戲院、遊樂園?熱衷於交友App,經常約不同女生見面的他,可有獨特的見解吧。

「交友App實在好方便,掃幾掃就識到人,慳返唔少時間同錢,好過等朋友介紹或者報名去Speed dating囉!」他直接的說。

「約個App友見面,第一次應該去邊呢?」我笑著問。

沒用過交友App兼身為女生的我,很少主動安排第一次約會,我著實有點好奇,在網上相遇的人,期待能和對方進一步,實際上卻是從未見過面的兩位,到底初次約會的情景會是如何?

他玩交友App當然不只是喜歡透過冷冰冰的手機和別人聊天,亦不單求認識對象或拍拖,大概能和不同女生相約見面,也是他排遣寂寞、解悶的一個方法吧!

和一直只在網上「神交」的陌生人約會,有甚麼要注意?App常客的他是這樣說的……

「約下唔同女仔真係無咁悶㗎,哈,我話約去Cafe就最好啦!」

「Cafe?唔係一齊食餐飯好啲咩?」我是個不能肚餓的人。

總覺得約會要有誠意的我,是「用餐派」的支持者,偏好兩個人花些時間吃個飯,聊聊天,了解對方的飲食喜好、用餐禮儀,這才是一場正式的約會嘛。當然不是人人都像我這樣想,尤其愛瘋狂約會的他,更不會如此!

「Lunch都OK嘅,但dinner就唔好啦,don’t want to be locked in for few hours!」他果真熟練得很:「喂呀,你估出黎見面嘅,一定得咩?喺App度好,但真人隨時差勁遠,有啲又悶又奇怪嘅人,真係傾幾句已經唔想理佢,又或者睇相好得,但真人……嗰啲見一陣都想閃人啦!約去Cafe就好,唔啱唔駛見咁耐,請埋佢飲杯咖啡都唔會太肉赤呀!」

和一個素未謀面的陌生人相約,不確定對方是何許人物,約會地點的輕鬆氛圍固然重要,能否易進易退更是個考慮的因素。約在Cafe就很不錯,要是對初見面的她有興趣,便繼續聊個天南地北,甚至直落逛個街,延續約會的時間。要是零興趣、悶場乏味、照騙太誇張、對方樣子貨不對板時,喝完這杯咖啡便就此完結,最多只是一個小時,輕易找個借口逃脫也不至於太難。

尤其慣常約會的人,更會考慮到每場見面都牽涉時間和金錢這些基本成本,Cafe的一杯咖啡價錢,剛好不多不少,要展示風度也最多是請女生喝一杯,花費不大,約多幾位都不至於太傷銀包呀!金錢、時間都更為彈性,約在Cafe可謂「進可攻,退可守」也!

低風險,低成本,就是和交友App「網友」相約的皇道呀!