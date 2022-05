伴侶想你原地踏步不進步、怕配不上你？為男友放棄更好的前途，是有多儍？

男人總不想女人比自己強......但他的狀況,要比他叻的女人大概比比皆是?有趣的是,當初一起時她沒多介意彼此的差距,只是她想進步,他卻牽絆加插手。是自我能力不足、自信心低、深怕她變得更好,距離愈拉愈遠,更顯得他沒出息?最好陪他原地踏步,不事生產、不求進步、勉強地過人生吧!說穿了就是身邊的女人比他更優秀,他不願意提升自己,卻怕大男人的面子掛不住,擔心沒能力留下對方,倒不如自私的拖後腿,與他stay in the same place!

