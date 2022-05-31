Sugar Daddy與Sugar Baby：開展一段包養關係，一個要金錢物慾，一個要談情性愛，是你情我願、各取所需的交易？

「呢段關係都唔太差，哈。」她半笑的說。

她欲語還休的提及最近的關係，對，正如她略帶曖昧的態度，那段情並不能見光，所謂的「男朋友」是位人夫，他們開展了一段包養的關係。

「你咪當我為錢，為開心囉，我唔諗咁多㗎啦！」

20歲出頭剛上大學的她，沒有像一眾大學生那樣專注上莊、返part-time或拍拖，作為家徒四壁的低收入戶，她早就懂得望向遠方，想方設法的尋求理想生活。憑著年輕青春的本錢，她踏上捷徑，當上sugar baby，男方是年薪數百萬的保險公司高層，年近50，已婚，兒子只比她小幾年。

「我本身都鍾意大過我嘅男人，佢成熟又有經濟能力，喺公司位高權重，淨係呢點已經好吸引啦！」她瞇著眼說：「佢平時對我都好㗎，帶我去fine dining、陪佢去高級場所、生意活動、跑車出入、遊艇出海玩、出埠至少坐business class，就算同我開房都一定係出名嘅五星級酒店……呢啲都係我平時唔會接觸到嘅領域呀！」

當身邊同學只和男友吃吃茶記、普通的西餐廳，埋單時還隨時要AA制，她早就邁向高級生活，出入酒店餐廳、享盡城中知名的美食，有金主老爹在身旁，果然升價十倍。

不少人一聽到sugar daddy和baby的關係，都會嗤之以鼻，但誰不好奇當中的細節？我笑著聽她說，適時地當個「花生友」，不需也不應多說半句，反正每人的價值觀不盡相同，又何必用道德標準多作批判！

「我宜家只需要陪下daddy，仲返咩part—time，補習、做sales都辛苦㗎，有得吃喝玩樂，有錢交學費又有零用錢，why not！都係求財求包養，我會識做，唔會影響佢本身嘅生活。」她果真是懂事的baby呀！

包養不過是金主的一種消閒活動？箇中的偷情、刺激和虛榮，只需要用錢便能享有，這段關係可有存在一絲「喜歡」？我不懂，但大概也是她的權宜之計，找個長期飯票，逃避原生家庭的貧窮，解決當前的錢銀問題。再說，能進出上流、高消費場所、參與有錢人的活動，開拓眼界、見見世面，這不是一眾凡人的層次呀！

與其努力返part—time打工，被包養倒是更為輕鬆和享受？笑著陪老爹、嘴開或是腿開，只要伺候周到，乖乖聽話，便能定期獲發零用錢、禮物，要盡情享樂、搵錢和「升呢」都迅速得很。一個要金錢物慾，一個要談情做愛，不過是各取所需，亦是你情我願！

當上甜心寶貝又怎會是白白享受，那段關係不過是充斥著金錢、物慾性慾，摒棄著原則底線、道德觀念，學著如何用青春本錢、迷人肉體來換取物質、錢財和高尚生活？

各自在這段包養遊戲中，演好自己的角色，學會享受卻不逾越，獲得那限時的感官快慰，這場交易可有讓彼此都樂此不疲麼？