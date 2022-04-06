添加Kefir發酵牛奶 、自製果昔！5個健康飲品習慣，建立腸道菌群，腸道健康大改善！

近年的研究報告，都指出當我們擁有多元健康腸道菌群，往後都偏向更健康。老年後，除了可增壽之餘，整體的自理能力及活動能力亦較佳。之前連續兩星期在本專欄討論膳食纖維與腸道問題，而維持腸道菌群健康的方法亦眾多。今天就分享如何利用我們每天進食最多的食物（即飲品），去改善整體腸道健康，以及建立腸道菌群。

1 / 避開添加糖飲品

對於慣性飲用含添加糖飲品人士來說，這個習慣對於改善你的腸道健康有莫大幫助。多項研究都指出，攝取高添加糖分會損害腸道菌群，引致出現炎症，導致慢性炎症疾病，例如心臟病及癌症等。最簡單的建立腸道菌群的方法，就是避開添加糖飲品，例如包裝飲料、甜品飲品、冷凍咖啡冰及茶飲等。

2 / 添加Kefir發酵牛奶

Kefir是一種含豐富益生菌的發酵牛奶，味道濃郁帶酸，其濃度和一般乳酪無異。克菲爾含活性乳酸菌種，維持腸道菌群健康，對於維持平衡成人體內各種健康指數是重要的。克菲爾並不常見於超市常見，可於大型進口超市之奶類食品附近找到。

下頁睇另外三個健康飲品習慣！