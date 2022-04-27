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27/04/2022

素食者、雞蛋敏感都可吃曲奇、鬆餅？3款雞蛋替代品，DIY素蛋無難度！教你用花生醬代蛋做微波爐朱古力蛋糕！

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　一個月前我的YouTube頻道的減糖抹茶鬆餅食譜收到一位觀眾問，製作烘焙食品時，素食者可用甚麼食物去代替雞蛋？當時我的答案是亞麻籽。無論你是素食者，還是有雞蛋敏感，又或因健康原因要減少進食雞黃分量，找適合雞蛋代替品去製作烘焙食物是常見的疑問。今天我就分享用三款食物去代替雞蛋。

 

 

3個雞蛋替代品

 

1／亞麻籽（最受歡迎）

 

適合用於：班戟、窩夫、曲奇、鬆餅

 

　　於外國素食者中，用亞麻籽製作亞麻籽素蛋Flax eggs是最受歡迎的。雖然亞麻籽蛋確是很好的雞蛋替代品，但就並非適用到所有烘焙食譜。

 

亞麻籽素蛋適用於：

 

●    曲奇食譜（過常只用上1至2隻雞蛋）

●    中筋麵粉食譜

●    布朗尼或鬆餅（基本上任何烘焙食物若製成品中央濕潤也可接受的食譜）

 

亞麻籽素蛋不適合：

 

●    需要2隻雞蛋食譜（這些食譜的中央用了素蛋之後通常太過黏，與使用真雞蛋的成形狀態有明顯分別。凡涉及椰子麵粉或梳乎厘食譜，我會不會用素蛋。）

●    無麩麵粉gluten free食譜

 

製作1隻素雞蛋：

 

　　將1湯匙亞麻籽粉及3 湯匙室溫水攪勻後，待混合物固定5至15分鐘即可完成。

 

即看短片：

 

 

下頁睇奇亞籽素蛋！

 

 

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