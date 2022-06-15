乳糖不耐症需戒掉所有乳製品？5款低乳糖乳製品推介！

乳糖不耐症患者，進食了乳製品後，有時會有腸胃症狀，包括肚瀉、肚痛、或有腸氣。確診後，患者通常都完全避開所有乳製品，因為突然不適症狀有時實在令人尷尬。

其實並非所有乳製品都含有足夠乳糖含量誘發症狀的。研究顯示，大部分不耐症輕症患者每次最多可進食12克乳糖而不引致症狀；視乎產地及牛奶脂肪含量，一杯240毫升牛奶含9至14克。當然，病情亦有輕重之分，某些人可以飲一杯勉強沒事，某些人則飲半杯後就要上洗手間。今天就讓我分享5款低乳糖含量的乳製品。

1／天然牛油

從牛奶分解出來的脂肪製作成天然牛油，脂肪含量約是80%，而牛奶中的乳清（大部分的乳糖存於乳清）都在製作過程被移除。平常我們外出進食餐廳附上的一小盒牛油，乳糖含量極少。所以大部分乳糖不耐症人士都可進食這個份量的牛油。另外，發酵牛油，例如印度牛油ghee，乳糖含量更低。

一小盒牛油： 0.04至0.05克乳糖

2／忌廉

常見於甜品的忌廉，對於乳糖不耐症人士是最為困惑的，有時候吃了好像沒事，有時卻誘發症狀。出現這個情況，全基於進食量。忌廉與牛油一樣，屬於高脂乳製品；愈是高脂，乳糖含量就愈低。當然忌廉沒有牛油那麼高，用於甜品的濃忌廉之脂肪含量約37%，每一湯匙忌廉含約0.5克乳糖。留意這是一湯匙份量，所以如果在芒果布甸上的那一羹忌廉，大部分患者都可承受到；但若是生日忌廉蛋糕（含幾層忌廉的話），乳糖含量就會倍升。

一湯匙忌廉：約0.5克乳糖

3／硬芝士

鑑於牛奶中的乳糖多存於乳清，製作芝士過程中通常都會除去部分乳糖。但是由於各款芝士製作方法不一，所以乳糖含量亦截然不同。一般而言，乳糖含量最低的，是需要陳釀最長時間的硬芝士。這是因為製作芝士所需的酵素及芝士菌，會慢慢分解乳糖；熟成釀製時間越長，乳糖分解就會越多。軟芝士乳糖含量視乎芝士品種，但一般每安士都含二至四克，而一般加工片裝芝士亦是大約這個含量。

一安士（28克）硬芝士例如cheddar、Parmesan及Swiss：0.4至0.6克乳糖

4／希臘乳酪

乳酪中的益生菌，可以有助分解乳糖的。乳酪中的益生菌含量越高，乳糖含量就會越低。之前有一個研究指出，乳糖不耐症患者當中，大約兩成人吃了乳酪會有腸胃症狀，其餘八成則安然無恙。患者如果想嘗試乳酪，我建議選擇全脂的希臘乳酪，而每次從一至兩湯匙開始。純正希臘乳酪會經過過濾的，這個過程會分隔乳清及乳糖出來；而全脂乳酪比低脂乳酪含乳糖量低，所以較適合乳糖不耐症患者。

六安士（ 180毫升）希臘乳酪：約4克乳糖

5／低或無乳糖牛奶

不含乳糖的早餐飲品除了植物奶之外，亦有低乳糖牛奶。在超市這些產品通常標籤著Lactose-Free，例如下圖的產品就是普通牛奶添加了乳糖酵素，令99%乳糖被分解，適合患乳糖不耐症患者，包括重症者。

每杯Lactose Free牛奶：接近零乳糖