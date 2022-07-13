指甲反映個人健康？改善指甲狀態，等同改善身體狀況？營養師推介：4款食物讓指甲更強壯！

指甲健康，亦是儀容的一部分。就像皮膚一樣，指甲反映了個人健康；當生活及飲食習慣改善，指甲健康也會有改善。當身體缺乏某些維他命、礦物質，或蛋白質的時間，指甲（及皮膚）通常是首當其衝出現症狀的。所以當偶然指甲表現脆裂、乾旱、停滯不生長時，檢視自己的飲食及健康情況是其一策略。就讓我分享4款家常食物，改善指甲健康之餘亦能改善整體身體健康。

1. 貝殼類海鮮例如生蠔：鐵及鋅

當指甲脆裂及表層容易脫落，通常都是因外在因素，例如受到撞擊或猛烈移除指甲油所致。但如果這個情況發生於多隻指甲（及腳甲），與同時亦有直紋的出現，那原因可能是內在鐵質不足引致。貝殼去海鮮例如蠔、蜆、青口等含豐富鐵質，比一般人以為的牛肉還高；一般3安士分量能提供女士每天三份一所需（男士的話是全日所需）。

另外，另一款礦物質鋅，對於指甲健康亦扮演重要角色。由於指甲細胞快速增生，這個程序需要穩定鋅供應才能維持；偶然的不足有時會引致指甲出現白點。貝殼類海鮮就是鋅的豐富來源。素食者可選擇杏仁，及豆類食物例如黃豆、黑豆等去攝取鋅。

2. 杏仁：維他命E

維他命E一向都被視為美容維他命，防止細胞受氧化損壞，保護整體細胞健康，於指甲防止細胞變異從而指甲出現直紋。每安士杏仁（ 23粒）就可以提供六成維他命E。

3. 雞蛋：蛋白質

指甲，主要由角蛋白的結構而成的；主要提供指甲強度，避免容易損壞。我們肉眼見到的指甲中的角蛋白，其實並非是活生生的細胞；活生生的，其實在指甲之下。老死、增生，就是指甲的周期。不停的角蛋白增生，需要穩定且豐富蛋白質來源去提供。當我們飲食偶然缺乏蛋白質，又或者進行節食時候攝取不夠蛋白質，身體就自動先將所需蛋白質運往更重要的內臟器官，而指甲，就往往首先成為犧牲品。這亦是為何指甲能反映身體內部健康的首個器官。

當然雞蛋並非是唯一的高蛋白食物，肉類、果仁、魚類海鮮、豆類等全都能提供不同含量的蛋白質。我選擇特別指出雞蛋，是因為雞蛋另外亦提供豐富生物素，這個維他命B與指甲健康有密切關係，特別有助增加指甲的厚度。

4. 適合素食者的營養酵母：生物素

別誤會，營養酵母並非用來發酵麵包用的活性酵母；營養酵母是非活性，一般素食者以此食物作為補充（http://bit.ly/2Q8zl3l）。營養酵母除了提供完全蛋白質之外，令亦含豐富維他命B，特別是素食者容易攝取不足的維他命B12，每一湯匙提供40%維他命B12每日所需。營養酵母亦提供對指甲健康重要的生物素，每一湯匙提供約35%每日所需的生物素。灑入西湯，或沾醬，是最容易融入營養酵母的方法。或你也可以試試我這個利用了營養酵母的芝士味道去製作的素食白汁意粉醬食譜。

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