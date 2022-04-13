練好腹肌迎接夏天！3款日常家居腹肌訓練示範，每天10分鐘，上、下、側腹超有感！修靚人魚線！

等了三個多月，健身室終於即將在下星期重開，相信大家都很期待。不過即使多了Gym Room這個訓練場所，相信大家在忙碌的工作，甚至作為日常簡單練習的習慣，Home Workout也是不能缺少的。今次2% Fitness的教練 Keith，就為大家示範三個不需要健身室儀器、少量空間，同時提供超有感練腹效果的動作。

2% Fitness 教練 — Keith Lee

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