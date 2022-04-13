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13/04/2022

練好腹肌迎接夏天！3款日常家居腹肌訓練示範，每天10分鐘，上、下、側腹超有感！修靚人魚線！

#瘦身 #運動 #減肥 #平板支撐 #Health & Fitness #腹肌 #下腹 #Fitness #人魚線 #家居運動 #plank #運動keepfit #Gym Come True #Home Workout #側腹 #chillingathome #練腹 #crunch #反式捲腹 #上腹
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  • 2% Fitness Team

    2% Fitness Team

    「Together we train and we become the top Two Percenters」

    於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。

    Gym Come True

    逢周三更新

　　等了三個多月，健身室終於即將在下星期重開，相信大家都很期待。不過即使多了Gym Room這個訓練場所，相信大家在忙碌的工作，甚至作為日常簡單練習的習慣，Home Workout也是不能缺少的。今次2% Fitness的教練 Keith，就為大家示範三個不需要健身室儀器、少量空間，同時提供超有感練腹效果的動作。

 

 

 

2% Fitness 教練 — Keith Lee

下頁睇動作詳細解釋

 

 

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