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27/04/2022

運動為夏日帶來美腿！3個家居腿部訓練示範，10分鐘有效提升肌力、收緊肌肉線條！

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  • 2% Fitness Team

    2% Fitness Team

    「Together we train and we become the top Two Percenters」

    於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。

    Gym Come True

    逢周三更新

　　隨著變得炎熱、焗促的的天氣，相信大家近日都開始感受到夏季的來臨。夏季來到，很多人都會健身操fit身型以迎接不同的夏日戶外活動，有些人會到健身室利用不同器材作訓練，亦有些人習慣在家進行簡單的練習。上一集Gym Come True，教練Keith為大家示範過三個家居腹肌訓練動作，今集就會分享三個腿部訓練動作，想練好一雙美腿，就要努力練習！

 

 

2% Fitness 教練Keith Lee

 

 

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