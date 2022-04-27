運動為夏日帶來美腿！3個家居腿部訓練示範，10分鐘有效提升肌力、收緊肌肉線條！

隨著變得炎熱、焗促的的天氣，相信大家近日都開始感受到夏季的來臨。夏季來到，很多人都會健身操fit身型以迎接不同的夏日戶外活動，有些人會到健身室利用不同器材作訓練，亦有些人習慣在家進行簡單的練習。上一集Gym Come True，教練Keith為大家示範過三個家居腹肌訓練動作，今集就會分享三個腿部訓練動作，想練好一雙美腿，就要努力練習！