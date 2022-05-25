25/05/2022
沙灘重開！以腹肌迎接夏日！動態平板循環訓練示範，6個動作，每日10分鐘，全身燒脂兼練出緊實線條！
2% Fitness Team
2% Fitness Team
「Together we train and we become the top Two Percenters」
於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。
Gym Come True
逢周三更新
隨著夏季正式來臨、沙灘重開，亦代表我們是時候準備好bikini body，以迎接夏日陽光及一連串的戶外活動！女士最注重的當然是腹部線條，想減走腰間贅肉、練出腹肌，平板支撐plank就是其中一個十分有效的訓練動作。今集Gym Come True有2% Fitness教練Jack，為大家介紹一個動態平板循環訓練，郁住練腹肌！
今次動態平板循環訓練共有6個動作，每個動作會進行一分鐘的訓練，然後有30秒的休息時間，即是整個訓練不足 10分鐘就能完成！高效燒脂練腹！
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