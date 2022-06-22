下腹贅肉最難減？3款下腹訓練動作推介，每天10分鐘強化腹肌線條、馬甲線返晒嚟！肚腩Bye！

減走腰間贅肉、練出馬甲線，是很多女生在夏天的健身目標。其實整個腹部肌肉大致分為上腹、下腹及側腹，在鍛練腹肌時大家最容易忽略，又或會因為太辛苦而忽略的，就是下腹。想讓腹肌線條更明顯，減走最礙眼、最難減的肚腩的話，平時訓練時就要集中鍛練下腹。今集Gym Come True有教練Jack，為大家示範三個超有感的下腹訓練動作，每天只需10分鐘，就可改善整體腹肌線條、更顯瘦！

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