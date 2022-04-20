20/04/2022
防空洞改建？香港都有天然酒窖！酒窖酒櫃儲藏條件不一，足以影響名酒品質風味
Alex Lai
Alex Lai
Alex Lai
資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele “A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。
IG: @alexsklai
香港‧寶‧藏
逢周三更新
上周，劉鑾雄與Christie’s攜手舉辦「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」專拍，將414支名酒以6353萬元（超過購入價四倍）成交之時，我正在中環四季酒店龍景軒靜靜吃點心，細啖高級侍酒師Billy奉上的 Bordeaux中級莊 Château Bel-Air Lagrave Moulis-en-Médoc 1995，入口滿滿清涼森林氣息，單寧一般，finish平衡，after taste則略帶一點陳皮及嘉應子等berries味道。
此酒超市有售，二百元有找，很划算。我們對年份舊酒，往往不免有種情感牽絆，給它冠上光環，充滿美麗想像。但吸引我的是，那口清涼，讓我想起走訪過酒區那些天然酒窖，微風醺送，身旁傳來陣陣木桶香與酒香，實不是一般冷藏庫式冰涼可比。
天然酒窖的好處眾多，除了倉儲空間寬敞，方便提供長期儲存的條件外，相對穩定適宜的溫度，能有效保存香氣，避免加速或減慢酒的成熟，使之變苦澀變酸，失卻原有風味。
收藏、保存葡萄酒亦是一個長期過程，最好避免經常晃動酒瓶，致葡萄酒產生「暈瓶」；也最好避免強光直射，因為吸附性強的葡萄酒遇光會迅速氧化，白酒顏色變深，紅酒變淺，降低酒質，喊都無謂。另外通風與濕度也重要，酒瓶上軟木塞和熱縮帽上的小孔，方便讓葡萄酒在長期儲存過程中進行微量換氣，逐漸達致成熟，所以空氣流通很重要。
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