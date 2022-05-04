Art & Living
香港‧寶‧藏
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

04/05/2022

「咸豐年代」的舊銀紙：發掘面值以外的歷史價值，細看城市經歷的變遷

#匯豐 #渣打 #Art & Culture #收藏 #錢 #銀幣 #錢銀 #錢收藏 #舊香港紙幣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Alex Lai

    Alex Lai

    Alex Lai

    資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。

     

    IG: @alexsklai

    香港‧寶‧藏

    逢周三更新

　　寫了十六期關於收藏的專欄，每每希望傳遞着一個訊息，在物慾與收藏背後，其實各具專業學習精神，但說來說去，有人笑謔最難儲的可能是錢：「雖然錢不是萬能，但沒有錢則萬萬不能。」這方面，不同收藏家自有話說。


　　其實呢，儲錢也有其學問，尤其說到儲舊香港紙幣，不純粹是數字，或銀行存款，委實也要看機緣。探訪朋友家，他近期從衣櫃搜出「咸豐年代」的舊銀紙，很多都是全新直版，號碼相連，也沒發黄，設計精美，相信是父母、祖父母輩以往每年換錢封利是後剩下來的，我嘖嘖稱奇之餘，不忘建議朋友先好好保管。





10元紙幣長期以來以綠色為主調，所以俗稱「青蟹」——1978、1980及1983年發行的這些青蟹，有沒有印象？


　　進一步可辦的，是鑑定，取證書，追循國際PMG 紙幣評級標準。PMG 意指Paper Money Guaranty，是行內領先的第三方紙幣評級機構，沿用國際公認的謝爾敦70級數值評級標準。而在這機構工作的人均被嚴格禁止參與紙幣買賣交易，以確保其評級公正。PNG、澳門錢幣學會，連同坊間不少專攻舊紙幣回收、銷售及拍賣的二手店也以PMG評級為依據，一般由最高70至4最低評級排列。


　　PMG 70 級代表放大5倍仍不見觸摸痕跡的紙幣，同時必須符合 PMG 的特殊紙張品質（EPQ）標準及獲得 PMG 星號 。


　　PMG 4級的紙幣，據了解，是經過廣泛流通並出現多種問題的紙幣，致紙質非常軟弱及老化，甚至出現破損。這一等級的紙幣通常有部分缺損。




已結業的有利銀行印製的100元舊鈔，據稱在2017每張市價約1,000元，現在呢？


　　如對中間其他評級有興趣，可自行瀏覽PMG網站，若選擇成為PMG收藏家會員，可以直接把手上紙幣投寄美國辦公室錢幣，或直接提交至PMG在香港的「分支」NGC香港，費用因應會員級別制定。


　　一般來說，若手上是未經使用，全新直版，沒有摺叠、破損，具特別設計，現時存世量稀少，並於某個特別／紀念年份發行的紙幣——集齊這些條件，才值得開始花錢搞評級，也有望如獲至寶。


下一頁：更多珍貴紙幣

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應
更多香港‧寶‧藏文章

You May Also Like

#匯豐 #渣打 #Art & Culture #收藏 #錢 #銀幣 #錢銀 #錢收藏 #舊香港紙幣
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Find Your Summer Vibe

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk