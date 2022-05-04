「咸豐年代」的舊銀紙：發掘面值以外的歷史價值，細看城市經歷的變遷

寫了十六期關於收藏的專欄，每每希望傳遞着一個訊息，在物慾與收藏背後，其實各具專業學習精神，但說來說去，有人笑謔最難儲的可能是錢：「雖然錢不是萬能，但沒有錢則萬萬不能。」這方面，不同收藏家自有話說。



其實呢，儲錢也有其學問，尤其說到儲舊香港紙幣，不純粹是數字，或銀行存款，委實也要看機緣。探訪朋友家，他近期從衣櫃搜出「咸豐年代」的舊銀紙，很多都是全新直版，號碼相連，也沒發黄，設計精美，相信是父母、祖父母輩以往每年換錢封利是後剩下來的，我嘖嘖稱奇之餘，不忘建議朋友先好好保管。



進一步可辦的，是鑑定，取證書，追循國際PMG 紙幣評級標準。PMG 意指Paper Money Guaranty，是行內領先的第三方紙幣評級機構，沿用國際公認的謝爾敦70級數值評級標準。而在這機構工作的人均被嚴格禁止參與紙幣買賣交易，以確保其評級公正。PNG、澳門錢幣學會，連同坊間不少專攻舊紙幣回收、銷售及拍賣的二手店也以PMG評級為依據，一般由最高70至4最低評級排列。



PMG 70 級代表放大5倍仍不見觸摸痕跡的紙幣，同時必須符合 PMG 的特殊紙張品質（EPQ）標準及獲得 PMG 星號 。



PMG 4級的紙幣，據了解，是經過廣泛流通並出現多種問題的紙幣，致紙質非常軟弱及老化，甚至出現破損。這一等級的紙幣通常有部分缺損。



如對中間其他評級有興趣，可自行瀏覽PMG網站，若選擇成為PMG收藏家會員，可以直接把手上紙幣投寄美國辦公室錢幣，或直接提交至PMG在香港的「分支」NGC香港，費用因應會員級別制定。



一般來說，若手上是未經使用，全新直版，沒有摺叠、破損，具特別設計，現時存世量稀少，並於某個特別／紀念年份發行的紙幣——集齊這些條件，才值得開始花錢搞評級，也有望如獲至寶。



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