珍罕威士忌在手，喝掉還是賣掉好？品味Whisky考投資品味眼光，更考耐性！

第五波疫情放緩，限聚令逐步放寬，酒吧即將重開，獨酌機會也放緩，愛威士忌的劉伶，可再聚首一堂，高論杯中物。

早前寫了威士忌，豈料餘興未艾，引來不少酒友奔走相告——若你嗜威士忌，還有這個那個，包括Macallan 炒高至21萬的”Distil Your World London Edition”，以及愈炒愈貴、來自蘇格蘭南端河畔、依然由家族經營的Springbank Campbeltown，因為地板發芽（floor malting)，也因為選用local barley（當地大麥），當然來到亞洲，炒風熾烈，一發不可收拾，亦無非因為產量少，加上中國內地搶炒所致。

真箇「上善若水」，威士忌亦可算是個升級版「水利工程」，同樣經過蘇格蘭水的提煉釀造，展現不同風格，讓「蘇威」近年再度超越「日威」。

啖着GlenAllachie 2014-2021 （Wilson & Morgan Barrel) ，on the nose有肉桂、蜂蜜與橙皮香，Premier Whisky珍罕威士忌專家Rick Jenner告訴我：「雪莉桶曾經陳年過西班牙的雪莉酒，真的與別不同。」

雪莉酒陳年過的桶子，經過加烈及陳年，會有一種複雜迷人猶如白蘭地的香氣，口感厚重，帶給威士忌非常特別的風味。

Rick 五月繼續忙著獨立裝瓶廠 Gordon＆MacPhail 72年 Glen Grant 1948 單一麥芽威士忌拍賣，並引以為傲，畢竟是酒廠市場上最古老的五瓶威士忌之一。「Macallan最早來亞洲推廣宣傳，亞洲人只懂它，沒辦法。」流通量少增加酒友對其好奇，Glen Grant 1948 限量自去年最初290瓶，經過一輪拍賣及銷售，包括編號88於去年1月在香港Bonhams以421,600港元成交，更刷新Glen Grant的世界拍賣紀錄，到今年5月初只剩下約60瓶，足證飲家及藏家均對它趨之若鶩。

擁有「蘇格蘭雙耳小酒杯執持大師」（Master of the Quaich）頭銜、獲頒MBE勳章的知名威士忌作家 Charles MacLean高度評價這瓶1948年為其「專業生涯四十年間最好的威士忌酒款之一」。

Glen Grant 1948在去年12月獲得已出版19年的權威《Jim Murray威士忌聖經》97.5/100分評核，想一想，Jim Murray歷年來已品評超過 20,000 款威士忌，因此Glen Grant 1948奪得年度單桶蘇格蘭威士忌及年度單一麥芽蘇格蘭威士忌大奬，實在不可小覷。

Rick：「拍賣價可望再刷新高。所以，我建議客人買兩支，飲一支，另一支先放着，當投資，放三、五年，待價而沽，兩全其美。」

Glen Grant 1948這個勢頭持續熾烈，今年5月再迎來一次拍賣，除了賣餘下的60瓶，與由著名漫畫家Harry Harrison所創作獨一無二的NFT藝術品一同拍賣——威士忌NFT? 同場劉伶朋友詫異：「點飲？What’s the point?」

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