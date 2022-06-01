雕塑家劉學成的收藏與創作之道：從歷史碎片中，梳理古典與當代的共生

不知道五月連串藝術展、拍賣，最終促成多少收藏成交？相比商營策略及數字，大家難得聚首，談談藝術，投入有營養的觀賞與討論，稍事放鬆，也算愜意美事。

一直沒想過，藝術家也會收藏？至少我身邊的artist，每天就是不停丟東西來「留白」放下。四年前參與過一個藝術計劃，記錄我們吃飯、議論及日常生活片段，從而探討「邊界」命題——這種「藝術化」的資料搜集再創作，與其視為收藏，或許更多是豐碩又隨意的創作養分。

對劉學成（1979—）來說，他雖以雕塑和裝置為主要創作媒介，但鍾愛中國古典文化和文學，並大量收集有關的器物與書藉——若到訪他新搬往葵興一年多的八百多呎studio，目測面積比以前的大，大概就是為了替藏品找歸宿之餘，繼續以不同形式將它們融合在他的創作中。

「我從小喜愛舊物，小學時期已逛荷李活道、擺花街一帶，所以古玩店、夜冷舖、舊物店、舊書攤、地攤都愛，用零用錢買點便宜舊物，這是我收藏之始。自覺不同的舊物都是一塊塊歷史碎片，是歲月的痕跡，從中尋找有共鳴的心頭好，我尤愛有點殘缺的舊物，因為留有前人用過的痕跡，帶有一股古樸氣息。」

Studio裏陳列著種種從多處收集回來的古籍、書法、日本神舍護守⋯⋯目不暇給。「這些舊物是不同時代的見證物，是代表著不同時期裏美學與實用的憑據，啟蒙我的創作，特別是在材質、形製、製作手法、功能性等方面，我得到無限妙思。」

妙思的源頭，也有一份慕古及追懷。問劉學成印象深刻的藏品，他說最珍而重之的藏品是兩個橙：「嫲嫲最後給我的兩個橙⋯⋯從新鮮時放在冰箱中，不知不覺間成為枯黃風乾的狀態，每當想念她時都會去看看，仿佛跟自己說她一直都在，怎樣也捨不得丟掉，一直用心的保留至今。」

記憶附帶著情緒，去蕪存菁後，往往留下一絲共生的甜。「還記得她把橙送給我時的笑顔，是關心，是愛，我知她會永遠把我記在心頭，我亦如是⋯⋯這是我一生中最寶貴的藏品。」或許這是他在《親蔬》展覽中的精神脈絡。

創作方面，劉學成會親製木雕，與舊器物拼合和對比，所以他另一件珍藏是小時候在地攤買的一個木雕印章。「買時只覺得字體秀麗又很古樸，收藏了多年後，有一日找回出來發現那個印章是香港開埠初年有名商人『馬敘朝』的木印章。」

馬敘朝曾擔任1925年的東華主席，之前已任保良局總理，亦是多個商會主要負責人，在商界長袖善舞，但我先輩，最記得卻是轟動一時的60年代馬氏二房弑弟案，對掌故有興趣的，不妨找舊報紙看看。

對劉學成來說，這些歷史碎片，包括器物過去的故事、被留下的痕跡、被遺忘的詩詞，甚至從其他收藏家手上得到的好東西，也會成為他的創作養分，供他串連古今，連結種種大自然氣候狀態，重新梳理古典與當代的共生。

「在舊物中了解過去的時光，尤其是在我出生前未能親身經歷的時代，憑過去的器物了解過去，從而默默地建立了與過去的一些連繫，在發掘和研究器物背後嘅故事的過程中得到很大的滿足感。」

雲淡，風輕，也不輕，他對舊物有一種情意結，夾雜著一絲追懷，甚至一見帶有古樸味道的物件就愛不釋手，也喜歡閱讀古典文史哲書籍，探索不同國家的文化，除了收藏，也展現劉學成對中國文化的融會貫通，透過連串作品流露他關懷社會與自然的人文精神。如何解讀他的作品，則留待看官自行定斷——you know what you know。

下頁：劉學成的雕塑作品