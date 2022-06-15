本地珠寶設計品牌Rhapsody in Forest：珠寶不單是一種美學，也記載故事；每段故事，都是串連人間與仙子的秘道

最近搬搬抬抬，唔見十籮穀，卻陸續完成人生中最大型斷捨離工程，包括許多別具特色的重組，例如將先母留下來但可觀性不高的舊飾物解構拆除，然後將零碎的藍寶石加鑽石鑲嵌成一枚「藍蜜蜂」戒指，帶點抽象，卻貼合剛舉辦的畫展某種畫意——從《Busy Bees》釋放出來，經過轉化，重獲心靈上的自由。

回想起來，七年前，機緣巧合下，認識從英國回來自立門戶的首飾設計師Ronnie Chan（陳灝智），也替我重組、完成一件工序頗繁複的猴子襟針，效果人人稱讚，不枉大家花過的心思。

Ronnie 在2013年於英國倫敦聖馬丁學院首飾設計系碩士畢業，隨後跟隨在英國經營高級首飾生意的Nina Koutibashvili女士實習。 在2014年，榮獲英國Goldsmiths 公司所舉辦2014年度首飾設計及工藝比賽的優異獎項，使得對他首飾設計被獲肯定。在取得對首飾設計和製作一定經驗後，開創了自己的品牌－Rhapsody in Forest。

Ronnie的作品不單在2013年及2014年的倫敦設計周亮相，於2015年再次被Made in Arts London邀請，在倫敦設計周展出。值得一提的是，他跟駐英發展的中國時裝設計師蘇仁莉合作之系列，亦曾在倫敦及巴黎時裝周展出。

近年他在香港開設studio，透過IG也感受到studio的美學氣息，在那裏呼朋喚友樂聚暢談是等閒事，更重要是，不時出現一些簡約但有巧思的首飾設計，就算是訂造婚戒，也不是坊間一般工業味濃重，效果清新不落俗套，帶來小驚喜。

好奇品牌名稱Rhapsody in Forest從何而來？Ronnie：「我曾閱讀沙士比亞的『仲夏夜之夢』，故事講述一群森林仙子的奇幻愛情故事，讀後我就開始幻想森林中的仙子，唱歌跳舞的種種生活，既快樂又浪漫；這寄予我對品牌的期盼，希望品牌的成長過程中，同樣充滿著喜悅和熱情。」

莎翁文本中仙子們的世界是混亂的，但閃亮的光芒，永遠在人間。Ronnie憶述創立品牌的初心：「當你有著一些想法，而市場上又找不到你想要的首飾設計時，你就開始構思、學習如何製作心中所想的。 曾經在英國遇到一位客人，他要求我設計一個吊飾，主題是『兩條魚和一間屋』。初時我對這個要求感到莫名其妙，大概只是想那麼偏峰，難怪要找人訂製了，但當聽了客人細訴當中的故事和意義，我就覺得珠寶設計可以並不單是一種美學，也可以是每段故事的載體。」

故事是串連人間與仙子的秘道，Ronnie建立Rhapsody in Forest之幽徑亦不遑多讓：「甜酸苦辣鹹，五味紛陳，是對自己多方面能力的挑戰，也是一種毅力的考驗。」

在英國跟香港設計首飾有甚麼不同？「在英國，別人首先會好奇你有甚麼作品，而在香港，很多第一時間關注你的，是如何維持經營；不是說哪一邊不好，因為兩方面在經營自己的品牌時都要兼顧。」

創作，很多時候，除了專注浸沉在自己的世界裏，也要不時「兼顧」別人的projection——當然，也大可不必理會，而Ronnie作為一個設計師，又是一個工匠，能把構思實際地做出來，「Make it out!」比空想著更有意思。

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