英國的後花園——湖區：華茲華斯心中的詩情，威廉.透納眼中的畫意

在進入「英國的後花園」湖區（Lake District）之前，先讓我們輕輕碰觸一下英國最純粹的文學氣息以及繪畫藝術。英國浪漫主義詩人華茲華斯（William Wordsworth，1770—1850）出生於風光如畫的湖區中部小鎮，其詩句「樸素生活，高尚思考」被作為牛津大學 Keble College的格言。在倫敦泰特大英美術館（Tate），英國國寶級畫家透納（William Turner，1775—1851） 1798年首次湖區之行的作品Buttermere Lake，被陳放在展館的當眼處，可見湖區歷來是畫家們爭相描繪的熱門題材。

位於英格蘭西北部堪布裏亞郡（Cumbria）的湖區，是形成於冰河世紀的一片片湖泊與群山。一萬五千年前，冰河覆蓋著英格蘭北部和東部，這一廣泛地區由冰蝕形成了寬闊的盆谷地帶，漸漸被水注入形成16個冰河湖泊。冰河流動時的巨大力量切割著岩石，雕琢出湖區的岩石群和起伏的巨大山嶺。英格蘭所有海拔高於3000英尺的山地都位於湖區國家公園內，低地遍佈遠古植物以及原始林木。這個英國最大的國家公園，不但有著英國最寧靜愜意的田園風光，更散發出英格蘭最浪漫的詩情畫意。

一方水土養一方人。這樣詩情畫意的地方誕生偉大的詩人，實在是意料之中的事情。華茲華斯畢業於劍橋大學聖約翰學院，之後的大半生都居住在湖區，並成為「湖畔詩人」的代表性人物。華茲華斯開啟了英國文學的浪漫主義時代，他以清新的筆觸描寫自然風光，在刻劃平民事物之中寓有深意，折射出自我反思和人生探索的哲理思維 。「我們踏入生活/以為遠處有一個巨大的幸福在恭候/待等我們回首時/才看見幸福正在那點點滴滴流逝的時光中。」詩人在田園風光中樸素生活，在湖畔山嶺間高尚思考，在碧水青山間昇華境界，從大自然中汲取歡樂、智慧與力量。

相信千百年以來，湖區並沒有多少「巨變」：小鎮、村莊的許多建築物依舊是上上個世紀的樣子，老舊的籬笆，古老的泥石小路上冷不妨地與綿羊母子狹路相逢……。兩百多年時光流逝，今天從透納眾多的畫作中，還是一眼就可以發現湖區。這位痴迷於描繪海上特殊氣候引致的激動人心場景的畫家，在表現湖區時果然也沒有遵循藍天白雲、風和日麗的平常套路。一生中半數時光都守候在海邊小鎮，等待風暴出現的畫家，也捕捉到了湖區非日常的特殊情境：名作Buttermere Lake中，暴風雨及彩虹同時出現的戲劇性畫面，喚起了觀眾對大自然深深的敬畏。

在湖區的愜意日子，與房東夫婦以及他們的五個毛孩子、一隻驢和一匹馬，分享他祖上傳下來的英式古老鄉村大宅和廣闊庭院。在湖區的林地、山谷、農牧場之間，中世紀的村莊點綴其中，簡樸的泥石小路，綿延的石籬笆分隔了牧場和羊群，湖光山色隨日月交替、四季輪回而變幻，美得眩目。追逐瞬息萬變的光影走累了，不妨像英國人在湖區邂逅美景時那樣，把座駕往路邊一靠，車中搬出椅子，咖啡倒滿杯子，兩個人加一隻狗，就這樣坐到夕陽西下。浪漫，就是這麼簡單。

沐浴在金色的夕陽中，蕩舟于溫德米爾湖上與天鵝們一起流連，被湖面上一片印象派光影晃得迷迷離離時，就會夢想：當再也走不動去「遊山玩水」的那一天到來，可否就這樣在湖邊坐看山色變幻，波光流轉，做詩與畫交織的夢，享受歲月慢慢流逝的靜好，然後慢慢變老……。