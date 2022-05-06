建築師Richard Rogers：以巴黎龐比度中心的樸實無華和未來主義，打破博物館的精英光環！

巴黎龐比度中心設計師Richard Rogers清楚地記得，在項目即將開幕前的一個下雨天，當他站在廣場上時，旁邊一位衣著優雅的年長女士邀請他到她的傘下一起避雨。「先生，」她說：「你知道這幢建築是誰設計的嗎？」Rogers滿懷喜悅地準備為自己的設計接受讚譽：「女士，是我。」始料不及地，女士一言不發地用她的雨傘給了他當頭一記猛敲，徑自離開了。

1971年7月，Rogers團隊從來自全球680個方案中脫穎而出，贏得了世界矚目的巴黎「波堡台地文化中心」設計競圖。該項目後來採用任內倡議建造該中心的法國總統龐比度之名，正式命名為「龐比度國家藝術和文化中心」。從跑出的那一刻開始，當時相對不為人知，且來自英國的年輕人「激進」的設計震驚了許多人，迅即就陷入了飽受爭議的漩渦中，甚至有藝術家表示，寧可把畫燒掉，也不願看到作品在他們設計的美術館中展出。 Rogers將龐比度中心設計成「完全不像任何人先前看過的任何東西」，因此，對於那些無法在建築藝術里承受任何嶄新想法的人，就顯得特別可怕。

這個項目的內容，是要在巴黎一個破敗的老舊城區內設計一座當代藝術博物館，這一定位注定了龐比度必須要有自己與眾不同的獨特角色：這不會是一座高端的文化殿堂， 相反地，它將成為設計者在提案裏所闡述的：「一個屬於所有人的地方：年輕人和年長者，窮人和富人，不分信仰與國籍，讓紐約時代廣場的充沛活力與大英博物館的豐厚文化在此交會」；一個雙向參與，將文化帶入公共領域的都市基礎設施。

龐比度的建築語言簡單直白，開放式的結構概念與精緻的古典主義恰成對比，設計宗旨是友善的機器人而非聖殿。它的空間和結構都是寬鬆、有彈性及可調整的，遊客可從手扶電梯上飽覽遠方蒙馬特的景致，以及下方廣場上吸引民眾的街頭表演者。巨大的懸臂、大樑和桁架結構，可想像為舞動於城市中的「金屬芭蕾」。

一棟建築物的尺度和美感來自於細節。Rogers創造性地將龐比度中心的服務設施及其科技作為建築物的結構元素，並清楚地全面展示。它面向廣場的正立面上以不同顏色塗裝來區分這些設施：藍色代表冷氣系統，綠色代表水，紅色代表移動系統，黃色代表電力。直到今天，這些色彩依然讓這棟建築顯得突出醒目，為這座偉大城市增添豐富性和多樣性。自此以後，Rogers的作品都使用類似的主題，利用明亮的色彩和結構元素創造出一種可識別的風格，也奠定了Rogers作為英國高科技運動及這一代最具創新性和獨特性的主要建築師之一。

開幕前的某天，有人在辦公室交給Rogers一份請願書，大致內容是：「我們這60位知識分子希望表達我們對這座恐怖的外星鋼鐵建築的反對立場⋯⋯」他嘆了一口氣，正打算把它放到反對意見的那堆檔案里時，大家哈哈大笑起來。原來那份請願書，是將近一百年前反對興建艾菲爾鐵塔的。

然而，隨著1977年開幕後的第一年，總計有七百萬人進入龐比度參觀（超過羅浮宮和艾菲爾鐵塔的總和），確立了龐或「死掉的精英文化」殿堂。與艾菲爾鐵塔遙相呼應的龐比度中心，已成為巴黎備受喜愛的建築，它被廣泛認為是博物館設計史上的一個決定性時刻，因為其樸實無華和未來主義的設計旨在打破藝術博物館通常擁有的精英光環。

2021年12月18日，第四位獲得普利兹獎的英國建築師 Richard Rogers去世，享年 88 歲。這位英國高科技建築領域的代表性人物之一，以他獨特的建築語言——工程專業和詩意感性的結合，留給巴黎一項「更類似即興的爵士，而非高雅精煉的交響樂」的不凡建築。