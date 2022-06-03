《觀星悟道》：嶺南畫派傳人劉孟寬，在孜孜追求中悟出藝術真道

上周，佳士得春季拍賣會上，香港本土畫家、嶺南畫派第三代傳人劉孟寬先生的一幅《觀星悟道》綻放異彩，吸引了眾多藏家的目光。畫中星星的一點微光，令菩提樹下悲天憫人的釋迦牟尼大徹大悟而成佛，意境空濛悠遠。而以飄逸雋永書法題寫的大段《心經》發人深省，令觀者心中豁然開朗。

劉孟寬對藝術的渴求一往情深，年青時就毅然捨棄一切，追隨嶺南畫派第二代大師之一的楊善深先生習畫，將繪畫作為終生事業。在沒有捷徑可循的藝術之路上，以大自然為師，注重寫生，強調生活體驗，是劉孟寬走過的踏踏實實的路，也是嶺南畫派有別於傳統的法寶。在與藝術相伴相隨的苦樂人生中，劉孟寬深得楊善深的肯定與讚賞，並作為入室弟子協助楊善深、關山月等大師講學於哈佛大學等美國名校，共同致力於將嶺南畫派的精髓在國際上弘揚推廣。

劉孟寬藝術視野開闊，他的畫作既保持了傳統中國繪畫的筆墨特色，又融入了西畫色彩鮮艷明亮，水份淋漓、暈染柔和勻淨的表現技法，體現出吸收海外畫風而發揚水墨畫的嶺南畫派一貫的革新理想。從劉孟寬數十年的作品中，不難看出嶺南畫派一脈相承的美學追求：自然界的花卉樹木在劉孟寬的筆下清雅脫俗，更在耳濡目染中汲取了楊善深確立的「枯梗中見豐潤」的「楊派」意趣；禽鳥走獸魚虫，在大自然中或恬淡閒適，或生機勃勃，趣味盎然；以嶺南手法呈現的名山大川，筆墨勁爽豪縱，而現代畫法的雪嶺奇峰，則氣格雄渾，墨彩紛華，所有的佳作都有著高潔而又美好的藝術特質。

正如「創新」是嶺南畫派永恆的主題，2013年風格獨具的創新之作《晴午》，標誌著劉孟寬創作生命的新高度。精簡新穎的構圖，嫻熟流暢的運筆，栩栩如生的小蟲，一枝獨秀的美人蕉躍然紙上。有道是「水墨勝處色無功」，脈絡分明的淡墨，正好營造出晴午間的恬淡閒寂，其呈現出的文學性和趣味性，正是這幅佳作值得令人細品之處。自此之後的《梁祝之化蝶》、《蜀道難》、《赤壁懷古》……無一不散發著詩一般的氣韻和淡雅的文人情懷。歷史敘事的元素，重大題材的開拓和時代精神的體現，劉孟寬逐漸形成了具有個人風格的繪畫新格局，並在歷年的佳士得拍賣中屢創佳績。

除了在藝術追求上精益求精之外，劉孟寬一直在文化歷史和哲學、佛學方面提高自我修養。最新作品《觀星悟道》，就是受到釋迦牟尼觀明星而覺悟成佛的啟發而成畫。哀憐百姓疾苦的王子，在恒河邊的菩提樹下打坐，苦苦向天追問解決心中疑慮的答案，不能覺悟誓不起坐。已經是第七天了，月亮沉下去了，天快要亮了。釋迦牟尼抬頭望向朦朧的東方天空，閃耀的晨星出來了。王子心中頓然明亮，大徹大悟而成佛。

佛陀（Buddha）的意思是「覺悟者」，即徹底覺悟宇宙和生命真相的人。「也就是說，任何人只要覺悟即可成佛。明星永遠存在於天際，永遠為有能力覺悟的人提供契機。」劉孟寬將佛祖被星光引領，悟出真道的這一瞬間以詩意的手法呈現。畫中迷離的星暈無限擴散，宛若引領著仰望星空的芸芸眾生，人與人之間相互依存，在生活中學習慈悲與良善，從而生命得到自在。