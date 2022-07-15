《線條下的香港》：畫家沈平筆下那悠悠日常，宛如一扇歲月之窗，讓你重訪香港舊日時光

香港這塊彈丸之地，卻是多少人為之魂牽夢繞的城市。無論你是土生土長，抑或是第二故鄉，又哪怕是匆匆過客。在過往的歲月中，為數眾多的藝術家以種種令人驚嘆的藝術形式，將描繪香港舊貌新顏的傑作呈獻給香港人。而有心人則為這些優秀作品與觀者之間搭起橋樑，提供平台讓香港人的集體記憶跨越時間與空間，讓一代代的香港人得以緬懷那些曾經的流金歲月。

由經濟通有限公司出版和發行的新書《線條下的香港——沈平鋼筆畫作》的策劃人，去年在一個陽光燦爛的下午，一個畫展毫不起眼的角落裏，發掘到了畫家沈平的一本舊畫冊。如獲至寶的策劃人被觸發深深的共鳴之際，當即決定要將內裏一幀幀沈平以鋼筆柔情描繪的香港，增添豐富內容，配上優美溫情的文字後重新結集面市，給飽含畫家熱愛香港之情的舊畫冊賦予新生命。

從北疆到南國，沈平始終保持著藝術家一顆赤誠的心，用敏銳的目光聚焦他心愛的城市，用手中的畫筆探討現實的意境。對於喜愛沈平水彩作品的觀者來說，他的鋼筆畫作更有令人眼前一亮的驚喜。這是一個獨特的圖像系列，沈平透過獨特的視角與構圖，匠心獨運，剛柔並濟的細膩筆觸所營造的畫面和意境，代表了畫家創作生涯中，對於寫生素描的風格與美學的探索與追求。而黑白卻賦予了作品一種與現實人生的距離美感，看似「輕描淡寫」，實則已超然於濃墨重彩之上。畫家對鋼筆素描的執著，觀者對線條表現力的痴迷，都在這一系列的作品中找到寄託。

此刻一頁頁翻閱畫冊，每一張作品都仿似為讀者開啟了一扇歲月之窗，透過畫家眼中所見的香港景緻，一筆一劃地傳遞給觀者種種意趣，選定最能打動人心的種種場景，無論是隱藏於鬧市一隅的髮廊，線條齊整、古意盎然的石板街……，總有某種感動能觸碰到觀者心靈最柔軟之處。

隨著時光一步一步地漸行漸遠，沈平畫集裏一些距我們不遠不近的舊日光景也開始慢慢褪色，其中有些已經物是人非，甚至已經不復存在。畫集中香港人的集體記憶——珍寶海鮮坊，近日也已傾覆於茫茫大海之中。遙想昔日輝煌，不由得莫名感傷。面對已消逝的香港舊貌，這本畫集的意義已不僅僅是作為畫家的作品集，而是一條讓讀者重訪舊日時光之旅的途徑，更是作為東方之珠在歷史跌宕中不會被塵封、不可被磨滅的獨特姿態的其中一個見證。

《線條下的香港》—— 一本有溫度，有情懷，「念香港人的舊」，訴香港人的情的好書。