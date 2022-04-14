親民價入手媲美專櫃級的法國面霜？4款iherbs、HKTVmall美容好物推薦

提到疫情下的新常態，當中一定不少得網購。作為一個宅女，筆者也經常網購，上至家電、下至生活用品，都喜歡在網上落單，直送家門，而最常用的購物網站，就是iherbs和HKTVmall了，基本的生活所需都可以買到。今次就和大家分享筆者的購物清單，都是經常回購的產品！

提到iherbs，通常都會想到營養補充品、健康食品等，但其實也有不少美容好物值得買回家試試。

1／最愛的物理防曬

筆者對於防曬產品也有一定要求，喜歡用物理防曬多於化學防曬，比較不傷害皮膚。這支EveryDay Face是物理防曬，含20%氧化鋅、維生素 C、E等，最重要是不含有害化學物質、純素。

它是有色的防曬乳，上面後顏色很自然，不會反白用。雖然它的質地看很起有點厚重，但在面上都容易推開，對於乾性膚質的筆者來說十分友好，適合日常使用，如果是進行戶外活動就不建議了。一段物理防曬的價格都較高，但這支的價錢就好合理，每日用也不會肉痛，已經回購過三、四支了！

查詢：

https://hk.iherb.com/pr/think-think-everyday-face-spf-30-naturally-tinted-2-fl-oz-59-ml/72849

2／美白必備維C精華

想美白抗老，維他命A、B、C都很重要，如果要推介維他命C的精華，筆者就喜歡這支，有助減少細紋、色斑，不含染料、對羥基苯甲酸酯的有害成份。

精華液打開後沒有奇怪的香味，質地比較清爽，塗上面後很快就被吸收，用了幾個月，感覺膚色真的有提亮。唯一的缺點是它沒有標明維他命C的濃度，但也不減筆者對它的喜愛程度。

查詢：https://hk.iherb.com/pr/azelique-serumdipity-age-refining-vitamin-c-facial-serum-1-fl-oz-30-ml/82856