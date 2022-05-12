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12/05/2022

經常被遺忘的美顏好物：珍珠末！連古代美人也用來護膚！3種超簡單用法介紹！

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  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　筆者早陣子失眠睡不好，於是去看中醫調理一下，沒想到有意想不到的收獲。中醫建議睡前服用珍珠末，有助安神、定驚，改善失眠。於是筆者就乖乖做資料搜集，順道研究珍珠末的其他功效：美顏抗老！

 

 

　　由於珍珠末含18種胺基酸及多種微量元素，其中的珍珠蛋白（Conchiolin），分子細，滲透度和鎖水能力都很高，有抗氧化及保濕作用。今次想和大家分享3款珍珠末的日常用法。

 

1／加入碎粉，光澤感up！

 

 

　　珍珠末的粉質細緻，適合加入常用的碎粉一起使用，令定妝效果更佳。因為珍珠末有輕微的珠光，和碎粉一起使用，會令皮膚看起來更有光澤，妝感自然。

 

2／加入面霜，功效更佳

 

 

　　每次塗面霜前，可混入少量珍珠末，加強面霜的功效。不過要留意，珍珠末不溶於水，要控制好份量。

 

3／DIY珍珠末面膜

 

 

　　筆者間中有用蛋白DIY面膜，可以再加入珍珠末及蜜糖敷面，敷10—20分鐘乾透就可用清水洗走，每次敷完都覺得膚色有變亮。蛋白有很好的美顏功效，有助抗炎、去角質及保濕作用，而蜜糖有助保濕、滋潤，是很好的天然護膚品。

 

　　若嫌DIY面膜太麻煩，也可將珍珠末水混入用開的Gel Mask或睡眠面膜中，也是十分方便！

 

 

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