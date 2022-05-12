經常被遺忘的美顏好物：珍珠末！連古代美人也用來護膚！3種超簡單用法介紹！

筆者早陣子失眠睡不好，於是去看中醫調理一下，沒想到有意想不到的收獲。中醫建議睡前服用珍珠末，有助安神、定驚，改善失眠。於是筆者就乖乖做資料搜集，順道研究珍珠末的其他功效：美顏抗老！

由於珍珠末含18種胺基酸及多種微量元素，其中的珍珠蛋白（Conchiolin），分子細，滲透度和鎖水能力都很高，有抗氧化及保濕作用。今次想和大家分享3款珍珠末的日常用法。

1／加入碎粉，光澤感up！

珍珠末的粉質細緻，適合加入常用的碎粉一起使用，令定妝效果更佳。因為珍珠末有輕微的珠光，和碎粉一起使用，會令皮膚看起來更有光澤，妝感自然。

2／加入面霜，功效更佳

每次塗面霜前，可混入少量珍珠末，加強面霜的功效。不過要留意，珍珠末不溶於水，要控制好份量。

3／DIY珍珠末面膜

筆者間中有用蛋白DIY面膜，可以再加入珍珠末及蜜糖敷面，敷10—20分鐘乾透就可用清水洗走，每次敷完都覺得膚色有變亮。蛋白有很好的美顏功效，有助抗炎、去角質及保濕作用，而蜜糖有助保濕、滋潤，是很好的天然護膚品。

若嫌DIY面膜太麻煩，也可將珍珠末水混入用開的Gel Mask或睡眠面膜中，也是十分方便！