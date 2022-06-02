你真的知道塗了甚麼在臉上嗎？2個網站和App即Check你使用的護膚品成分！

我們每日都會把不同的護膚品、化妝品塗上面部、身體，即使有小心挑選有信譽的產品，甚至選用適合「敏感肌」的產品，但仍會中伏，輕則出現敏感，重則甚至有機會致癌及影響身體機能。筆者以前也會受廣告或朋友影響，覺得產品受歡迎就是好的產品，二話不說就買來用，卻沒有清楚了解產品的成份，往往令身體吸收了不少有毒的化學成份。

想安心護膚，除了選用Clean Beauty的品牌外，也可以留意產品成份。今次為大家介紹兩個搜查美容成份的網站，只要上網一搜，就知道自己所用的護膚品是否安全。

#1 EWG's Skin Deep

網站由1993年成立至今，是美國最大的環保成份及指引組織，資料庫有超過八萬件產品的資料，很多大家常見的大品牌都可以找到。網站會把產品的成份風險分為10級，最高風險是10分，愈低分就代愈最安全，產品有7分以上就代表高危。至於是哪種成份高危，或者長期使用會引致甚麼後果，網站亦有清楚列明。

#2 Beuaty Fact

來自香港的網站Beuaty Fact，其中一位創辦人因患有濕疹，較難找到安全及純淨的護膚、美容產品，於是成立網站方便大家用簡單方便的方法查閱美容成份。網站會根據過往的研究和紀錄，以及各國的安全規定，整理出熱門成份的敏感及毒性指數，共分為6級，愈低分代表愈安全。

Beauty Fact 亦設有手機App，方便用家購買產品前直接掃描成份標籤，了解安全指數及成份風險。不過，網站的資料庫不算豐富，只有約二萬件，希望不久將來會發展得更廣泛。