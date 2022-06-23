23/06/2022
你用對止汗劑了嗎？究竟出門前用，還是沖涼後用？關於止汗劑的4個迷思！
Jessica CC
Jessica CC
前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。
有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。
Lazy Girl Beauty Hacks
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夏日炎炎，基本上一出室外就很快流汗，有時出汗嚴重，更有微微的臭汗味。不想尷尬場面發生，很多人都有用止汗劑或香體劑的習慣，但兩者原來不同，就連使用時機也不同。今次想和大家分享4個使用止汗劑的注意事項。
1／香體劑不等於止汗劑
市面上常見的止汗劑都有香氣，所以令很多人都以為香體劑等於止汗劑，但兩者其實不同。香體劑含有抗菌成份，例如酒精，可以抑制皮膚表面的細菌來減少體臭，適合在出汗後使用；而止汗劑則含有「鋁鹽」，透過在堵塞汗腺來止汗，所以兩者的主要成份及原理並不同。
2／不是出門前才用止汗劑
很多人都習慣出門前才使用止汗劑，但其實並不對。上文解釋了止汗劑的主要成份是鋁鹽，需要在皮膚上6-8小時才能在汗腺頂部形成一層凝膠，防止出汗。如果出門前才使用止汗劑就沒有這個效果了。最好是晚上洗澡後，皮膚乾爽的情況下使用，這時汗腺不活躍，又有足夠時間發揮作用，隔天就不會出汗了。
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