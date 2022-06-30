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30/06/2022

夏日好物推介！無畏汗水與紫外線！超Soft物理防曬、日本防水定妝噴霧、韓國純素面膜

#Skin & Body Care #BRING GREEN #天然面膜系列 #日本防水定妝噴霧 #Sunfluff防曬 #夏日妝品 #夏日beauty #夏日美妝品
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  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　夏天皮膚容易曬傷泛紅，又怕溶妝破壞化得精緻的妝容？其實只要選用合適的產品，今次筆者想推介3款夏日好物給大家，就算受汗水和紫外線的攻擊，也能好好享受美好的夏天。

 

 

1／超Soft物理防曬

 

　　筆者一向愛用物理防曬，早前試用了WULT的Sunfluff防曬，一用愛上！它是低敏配方，不含酒精、香料、人造色素，重點是質地超輕盈，就好似雪糕一樣，十分易推開，小小的份量就可以塗滿全面。防曬更可用作隔離霜，筆者用的是薰衣草色，可以調和偏黃膚色，增加皮膚濕潤感。

 

WULT SUNFLUFF物理防曬 SPF30 PA+++ 40ml／$368

 

2／日本防水定妝噴霧

 

　　夏天容易出油出汗，想Keep住剛化完妝的效果就要用定妝噴霧。筆者之前愛用Mac的定妝噴霧，覺得維持底妝的貼服效果很好，但維持眼妝的效果就一般。早前逛cosme時見到KOSE的定妝防水噴霧，在日本鎖量達500萬枝，就忍不住試一試，定妝效果很有驚喜！

 

　　定妝防水噴霧配合保護彩妝成分，又添加玻尿酸保濕，可以抗汗水、雨水之外，還能抗磨擦，防止浮粉。噴霧最怕就是噴出來的精華一滴滴，但Kose這支的噴霧很精緻，不怕弄花底妝，還有淡淡的花果香。筆者最近愛用眼影當眼線，喜歡妝感更溫柔自然，但眼線就容易化開。用了噴霧後，基本上出街一整日也能Keep住眼線，睫毛膏也沒有掉下來，定妝效果不錯。

 

KOSE MAKE UP KEEP MIST EX定妝防水噴霧 $85／50ml

 

3／韓國90%天然面膜

 

　　夏天經常曬到太陽，加上戴口罩又熱又焗，皮膚容易敏感及泛紅，需要勤力敷面膜急救。之前介紹過的Snow Fox 北極微風速效急救面膜是筆者的最愛之一，天然無害，但價錢就稍貴。

 

　　最近筆者試用了另一款來自韓國的純素面膜BRING GREEN，標榜90%新鮮天然面膜系列，含90%天然植物萃取精華，面膜紙則使用lyocell原料製作，100% 純素纖維，十分輕薄貼面。筆者屬於乾性肌膚，甚少生暗瘡，所以選擇了兩款舒敏和保濕的面膜，每晚使用也不肉疼，性價比高！

 

BRING GREEN茵陳蒿鎮靜補水面膜 $99／10片

BRING GREEN蘆薈保濕舒敏面膜 $99／10片

 

 

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