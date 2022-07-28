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28/07/2022

不顯老又優雅！示範3個鯊魚夾用法，日、韓、法式風格一次上手

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  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　天氣炎熱，很多女生都愛用鯊魚夾夾起頭髮，再襯一條吊條裙，清涼又好看。不過細心留意，很多女生都只是隨便夾起頭髮，令髮型太過老氣，俗一點說就「師奶」，一子錯滿盤皆落索啊。今次想和大家分享三款鯊魚夾的髮型，簡單又好看，一起學起來吧！

 

Style 1：法式優雅風

 

 

　　這個髮型的是由空姐常用的French Twist法式包頭轉變而來的，可以拉長面型，也有瘦面的效果。這個髮型十分襯cocktail dress或淑女的穿搭。

 

 

Tips：

 

　　把頭髮扭完一條後，可以盡情推高，不用太顧忌，這樣頭尖才會出現一個高高的小山丘。

 

 

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