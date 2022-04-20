Art & Living
寫設計
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

20/04/2022

6個廚房和浴室設計提案：感受由和風到英式優雅的格調，還有增進與小孩交流互動的Co—dining space！

#室內設計 #設計 #和風 #Art & Culture #Home Idea #廚房 #空間 #浴室 #英式 #客廳 #餐桌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    寫設計

    逢周二更新

　　長假期後輕鬆一點，為大家帶來幾個廚房和浴室的設計點子。廚房在風水學上是一屋的靈魂，主宰一家的健康和財富；而浴室這個私密空間，設計上可以如何花點小心思，平衡住家需要，又可以享受Me Time？

 

1.    日本湯享受

 

　　這個日本湯的設計很受我們的客人們歡迎，為我們這五年來帶來很多日本人客戶，乾濕則以玻璃屏分開，瓷磚是來自意大利瓷磚品牌Mutina的「Puzzle」，牆身使用簡潔的淨米白色瓷磚，配以同一系列的花磚，抽象的幾何圖案在地上拼砌出獨一無二的組合, 便是一個進化版的日式設計。在浴缸旁邊加上透明把手，讓客人的媽媽上落時更安全。

 

 

2.    和風浴室「浴廁分離」

 

　　感受和風還有「浴廁分離」的設計，容易打理之外，還可在有限空間內，讓家人同時使用洗手間、浴室和盥洗的部份。極致一點，牆壁就用適合香港潮濕天氣的硅藻土工藝，再配置日式座廁和購自東京的銅製毛巾架，每天的梳洗時刻也元氣滿滿！

 

 

3.    浴室的英式優雅

 

　　相信這是每位女士夢寐以求的浴室——別致的Mutina花紋瓷磚、英式木製百葉窗、懷舊龍頭及花灑，一切來得柔和又優雅。梳妝間用上英倫藍色點綴牆身塑口粉和櫃門，和位於牛津道的大宅特別相襯。

 

 

下頁睇廚房設計提案！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應
更多寫設計文章

You May Also Like

#室內設計 #設計 #和風 #Art & Culture #Home Idea #廚房 #空間 #浴室 #英式 #客廳 #餐桌
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Watches & Wonders 2022
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk