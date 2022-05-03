為澳洲回流的三人家庭築一個「香港家」！既滿載旅行回憶，又能配合孩子下個十年





延續五年前的緣分

五年前，尚未有置業打算的Raymond和Joyce，在一份英文報章上看到我們一個住宅設計作品便一見鍾情，於是把剪報和旅行間收集到的靈感一同儲起，作為日後家居設計的參考。幾年後，當兩位決定購入新居之際，就決定把新居設計和裝修交到我們手中。

在一次閒聊中，Joyce笑說：「其實第一次和你們見面，我們只分享了幾張剪報，說起我們喜歡日本和北歐的感覺，連自己都覺得很空泛！」雖然如此，我們很快便疏理好客人的喜好，提議設計方向，為這個澳洲回流的三人家庭築起這個1,166呎的香港家。

利用廚房玻璃趟窗增加溝通

因為樓齡的限制，單位的結構大致維持現狀。客人唯一的想法就是考慮把梗廚改為開放式廚房；但同時又擔心煮食的油煙和氣味會傳到客廳。於是我們便提議了Hintegro的Signature ¬——在廚房加一扇玻璃趟窗，就可以在下廚間看顧四歲的兒子Ethan，聚餐時又可以和家人或朋友一邊聊天一邊預備食材。除了增加客廳跟廚房的互動，亦令空間更開揚和通透一點，把趟窗關起來時又能阻隔做飯時的油煙，一舉多得。

設計師、木工和客人共同創作傢俬

有共同創作傢俬的構思，是因為客人很想支持香港的年輕工匠，亦想擁有一件獨一無二的傢俬，就算有天要去其他地方，也可以帶上，並傳承到Ethan和下一代。飯廳中的圓形胡桃木餐桌，由設計師Sunny、香港木工一木Ken和客人Joyce共同創作，並由一木本地製造。設計上考慮到平日圓桌「頂腳」的缺點，將枱腳的支撐點置中並向內收，讓座上客更舒適。而桌面上的木條，經過Sunny的仔細計算，務求用最少數量的木材，節省原材料。

沒有電視櫃的客廳

在客廳的部分，Raymond和Joyce想加一點中古現代（Mid Century Modern）的感覺，所以從牆壁的顏色入手。在設計的過程中嘗試過不同的顏色，最後選擇的檸檬黃，是參考客人在一間北歐咖啡店拍下的照片，是一趟旅程的回憶。

Raymond 提到想客廳是一家人互動的開放空間，所以和典型的客廳不同，特意省卻了電視櫃的設置。他倆閒時喜歡研究北歐傢俬，為了新居，Joyce從一間台灣的小店找到一張丹麥設計師Grete Jalk的作品，放在Samsung The Frame TV 的一邊，螢幕放上一幅藝術品，整個客廳的畫面便儼如一幅復古畫作。

靠近客廳的露台位置，是仨口子最喜歡的角落。疫情下，一家會在露台一起吃午餐和辦小型派對，享受親子時光。如果細看，會發現露台安裝了透明、以幼鋼絲製的防護網，有助家居安全之餘透風透氣，也不阻擋單位的山景。

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